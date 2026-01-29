18+
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
29.01.2026, 07:16

"Хуже, чем COVID": чем опасен для новый вирус Нипах

Новости Мира 0 544

Вспышка вируса Нипах, зафиксированная в Индии, вряд ли перерастет в масштабную эпидемию или тем более пандемию. Тем не менее сам возбудитель представляет серьезную опасность и при определенных условиях может стать более заразным. В связи с этим мировому сообществу необходимо заранее готовиться к возможным угрозам, в том числе развивать технологические платформы для быстрого производства вакцин. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, академик РАН Петр Чумаков, сообщает Lada.kz. 

Фото: Vito Corleone/Global Look Press/Keystone Press Agency
Фото: Vito Corleone/Global Look Press/Keystone Press Agency

Почему вакцины от Нипаха до сих пор нет

Как подчеркнул ученый, отсутствие вакцины от вируса Нипах не связано с какими-либо фундаментальными научными или технологическими сложностями. По его словам, ключевая причина заключается в том, что на сегодняшний день разработка такого препарата экономически и эпидемиологически не оправдана.

Академик пояснил, что случаи заражения Нипахом носят единичный характер и происходят крайне редко. Массового распространения вируса не наблюдается, а значит, у фармацевтических компаний и научных центров нет объективной необходимости вкладывать значительные ресурсы в создание вакцины, которая в реальности может так и не понадобиться.

«Принципиальных препятствий для разработки вакцины от Нипаха не существует. Проблема не в науке, а в том, что заболевших слишком мало, чтобы запускать полноценное производство», — отметил Чумаков.

Возможность быстрого создания вакцины

При этом ученый подчеркнул, что в случае возникновения реальной угрозы массового распространения вируса ситуация может измениться достаточно быстро. Если Нипах начнет активно передаваться от человека к человеку и приобретет признаки эпидемического потенциала, разработка вакцины может быть запущена в сжатые сроки.

По словам академика, современные биотехнологии позволяют создавать вакцинные препараты значительно быстрее, чем это было еще несколько десятилетий назад. Главное условие — наличие политической воли, финансирования и заранее подготовленных научных платформ.

Именно поэтому, считает Чумаков, уже сейчас важно развивать универсальные технологические решения, которые позволят оперативно реагировать на новые биологические угрозы, не теряя драгоценное время на этапе экстренных разработок.

Риски искусственного усиления вируса

Отдельно ученый обратил внимание на еще один потенциальный риск. Хотя в природных условиях вирус Нипах пока не демонстрирует высокой заразности, ситуация может измениться, если ему «помогут» — например, в результате неосторожных или намеренных экспериментов.

По словам Чумакова, такие сценарии нельзя полностью исключать, поэтому международному научному сообществу следует с особой осторожностью относиться к исследованиям опасных патогенов и строго контролировать подобную деятельность.

Что известно о вспышке в Индии

Очаг заражения вирусом Нипах был выявлен вблизи индийского города Калькутта. На данный момент официально подтверждено пять случаев инфицирования. Примечательно, что все заболевшие — медицинские работники, контактировавшие с пациентами.

Состояние одной из медсестер оценивается как крайне тяжелое: она впала в кому. Власти и санитарные службы оперативно приняли меры для локализации очага. Около ста человек, которые могли контактировать с инфицированными, помещены на карантин и находятся под медицинским наблюдением.

Итог

Таким образом, несмотря на высокую летальность вируса Нипах, текущая ситуация не дает оснований говорить о надвигающейся глобальной угрозе. Однако эксперты подчеркивают: игнорировать потенциальные риски нельзя. Развитие универсальных вакцинных платформ и систем быстрого реагирования остается важной задачей на случай, если вирус изменит свои свойства и станет более опасным для человечества.

