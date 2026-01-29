Один стакан спасает, два — травят: правда о кефире

Кефир давно считается одним из самых безопасных и полезных напитков. Он поддерживает работу кишечника, улучшает микрофлору и помогает организму усваивать питательные вещества. Но, как оказалось, и у этого «здорового эликсира» есть своя тонкая грань между пользой и вредом, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Один стакан в день — идеальная норма для здоровья

По словам гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой из Видновской клинической больницы Московской области, безопасная норма кефира составляет 200–250 мл в сутки. Такой объём позволяет напитку работать на пользу: укреплять кишечную микрофлору, улучшать пищеварение и поддерживать иммунитет.

Однако превышение дозы может вызвать неприятные последствия:

Раздражение слизистых оболочек желудка — молочные кислоты в больших количествах становятся раздражителями, особенно для людей с чувствительным ЖКТ.

Нарушение бактериального баланса — активная ферментация требует времени для усвоения. Большие порции провоцируют обратный эффект и могут вызвать вздутие или дискомфорт.

Именно поэтому один стакан кефира в день — это не просто рекомендация, а реальная защита организма.

Кефир и красота кожи: идеальные сочетания

Напиток не только полезен для пищеварения, но и может быть союзником здоровой и сияющей кожи. Специалисты советуют комбинировать его с:

Ягодами (черника, малина) — антиоксиданты усиливают противовоспалительное действие, уменьшают раздражение и поддерживают цвет кожи.

Овсяными хлопьями — вместе с кефиром они создают «детокс-комбо», нормализуют работу кишечника и отражаются на внешнем виде.

Важно избегать сахара и сладких фруктов. Резкие скачки уровня глюкозы провоцируют воспаления, высыпания и ухудшают состояние кожи.

Как выбрать правильный кефир

Чтобы напиток приносил максимум пользы, обратите внимание на несколько моментов:

Срок годности — короткий срок означает больше живых бактерий и минимум консервантов. Время приёма — идеальный вариант — вечер перед сном. Кефир мягко успокаивает пищеварение и улучшает качество сна. Осторожность при непереносимости лактозы — даже кисломолочные продукты могут вызвать неприятные симптомы у чувствительных людей.

Золотое правило: умеренность

Главная рекомендация специалистов сводится к одному простому принципу: умеренность. Один стакан кефира в день превращает напиток в союзника здоровья, два — могут стать источником проблем.

Помните: статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. Для персональных рекомендаций стоит проконсультироваться с врачом.