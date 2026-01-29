18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.01.2026, 08:31

Семьи мигрантов могут столкнуться с ограничениями при въезде в Россию

Новости Мира 0 347

В России в ближайшее время могут быть введены ограничения на въезд для семей трудовых мигрантов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в интервью «Ленте.ру». По его словам, рассматриваются поправки в законодательство, которые конкретизируют правила пребывания иностранных работников и их родственников на территории страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: Ilya Moskovets/Global Look Press
Фото: Ilya Moskovets/Global Look Press

Трудовой мигрант как временный работник

Водолацкий подчеркнул, что трудовой мигрант должен прибывать в Россию строго на определенный срок, выполнять свои обязанности в рамках трудового договора с работодателем и затем возвращаться на родину. Депутат отметил, что в России не должны оставаться их семьи. Это, по его мнению, позволит лучше регулировать миграционные потоки и сократить риск нелегального проживания иностранцев.

ОМС для семей мигрантов может исчезнуть

Парламентарий также сообщил, что после вступления новых правил в силу семьи трудовых мигрантов, скорее всего, не смогут получать полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). По словам Водолацкого, это связано с тем, что иностранцы будут находиться в стране по приглашению на ограниченный период, а значит, полноценное страховое обеспечение их семей станет невозможным.

Процесс внесения поправок в закон

Поправки в закон о миграции неоднократно обсуждались ранее, как на уровне депутатских инициатив, так и со стороны общественных организаций. Сейчас различные предложения поступают в профильный комитет Госдумы и в ближайшее время будут тщательно рассмотрены. По словам Водолацкого, цель таких изменений — создать четкую и прозрачную систему временной трудовой миграции и определить права и обязанности иностранных работников и их родственников.

