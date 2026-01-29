18+
29.01.2026, 10:11

Профессор развеял миф о смертельной опасности разбитого градусника

Новости Мира 0 493

Разбитый ртутный градусник часто вызывает панические мысли: «Все, теперь я отравлюсь!» Однако реальная опасность кроется не в самой ртути, а в правилах обращения с ней. Российский профессор, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов, утверждает: острое отравление от одного бытового термометра — маловероятно, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Anastasia Peskova/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Anastasia Peskova/Shutterstock/FOTODOM

По словам специалиста, пары ртути, а не жидкий металл, представляют токсический риск. При комнатной температуре ртуть испаряется, и эти невидимые пары могут проникать в организм через дыхание. В стандартном градуснике содержится всего 1–2 грамма ртути, тогда как, например, в старых люминесцентных лампах её может быть 3–5 граммов. Это помогает оценить реальный масштаб угрозы, не вызывая лишной паники.

Ошибки уборки — главная угроза

Наибольший риск появляется при неправильном сборе ртути. Если шарики дробятся на микрочастицы и разлетаются по полу, концентрация паров может превысить предельно допустимую норму (0,0003 мг/куб.м).

Хроническое воздействие паров, особенно при отсутствии проветривания, может накапливаться в организме и поражать нервную систему и почки. Но мгновенного и тяжелого отравления от одного градусника, по словам Юрасова, ожидать не стоит.

Особенно опасны «потерянные» шарики, закатившиеся под плинтус или в ворс ковра: они испаряются месяцами, отравляя воздух. Использование пылесоса в таких случаях усугубляет проблему, разбивая ртуть на мельчайшие частицы и разносит их по всему помещению.

Как безопасно собрать ртуть

Профессор Юрасов рекомендует чёткий алгоритм действий при разбитом градуснике:

  1. Изолируйте помещение: удалите детей и домашних животных, закройте дверь и откройте окно для проветривания.

  2. Защитите себя: наденьте резиновые перчатки, бахилы или пакеты на обувь, а на лицо — смоченную ватно-марлевую повязку.

  3. Сбор ртути: используйте предметы, которые удержат шарики — кисточку с плотной бумагой, шприц, пластилин, лейкопластырь, скотч или медную проволоку.

  4. Хранение собранного: поместите ртуть и осколки стекла в стеклянную банку с холодной водой и плотно закройте.

Чего категорически нельзя делать

  • Использовать веник или жесткую щетку

  • Пылесосить место разлива

  • Выбрасывать ртуть в мусор, унитаз или на свалку

После уборки рекомендуется обработать место раствором марганцовки или хлорсодержащим средством, чтобы окислить остатки металла.

Когда нужен профессионал

Если есть сомнения в качестве уборки, лучше обратиться:

  • В региональную службу МЧС России

  • В специализированную организацию по приёму ртутьсодержащих отходов

  • Или пригласить аккредитованную лабораторию для замера концентрации паров в воздухе

Юрасов подчёркивает, что соблюдение этих мер минимизирует опасность, делает ситуацию безопасной и исключает панические страхи: разбитый градусник — неприятно, но не смертельно.

