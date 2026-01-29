В WhatsApp появится несколько платных подписок

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России), продолжает активно работать над расширением модели монетизации. Согласно данным из обновлённой бета-версии приложения для Android, разработчики готовят несколько платных подписок , каждая из которых будет ориентирована на разные потребности пользователей. Об этом сообщает профильный портал WhaBetaInfo (WBI) , регулярно отслеживающий изменения в тестовых сборках сервиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Rupak De Chowdhuri/Reuters

Что удалось обнаружить в бета-версии приложения

Речь идёт о версии WhatsApp 2.26.4.8, доступной участникам программы Google Play Beta. Анализ кода приложения показал, что компания закладывает основу для запуска дополнительного платного тарифа, который будет включать эксклюзивные функции, недоступные обычным пользователям.

Как отмечают эксперты WBI, найденные элементы указывают не на эксперимент, а на системную подготовку к полноценному внедрению подписной модели с несколькими уровнями.

Подписка без рекламы: планы для Европы и Великобритании

Ранее уже сообщалось, что WhatsApp рассматривает возможность запуска отдельной платной подписки для пользователей Европы и Великобритании, основной особенностью которой станет отсутствие рекламы во вкладке «Обновления».

В рамках этого тарифа пользователи смогут:

просматривать статусы без рекламных объявлений ;

не видеть продвигаемые каналы ;

пользоваться вкладкой «Обновления» в полностью «чистом» виде.

При этом подчёркивается, что такая подписка будет необязательной и не повлияет на основные функции мессенджера, включая переписку, звонки и обмен медиафайлами.

Новый тариф с расширенными возможностями и персонализацией

Помимо подписки без рекламы, WhatsApp работает над ещё одним платным планом, ориентированным на пользователей, заинтересованных в дополнительной кастомизации и расширенном функционале.

Согласно данным WBI, этот тариф может включать:

премиальные наборы стикеров , недоступные в бесплатной версии;

новые темы оформления интерфейса ;

возможность закреплять более трёх чатов в списке диалогов;

отдельные рингтоны для сообщений и уведомлений;

альтернативные иконки приложения, позволяющие изменить внешний вид WhatsApp на экране смартфона.

Таким образом, новая подписка будет ориентирована не на отключение рекламы, а на расширение пользовательского опыта и индивидуальную настройку приложения.

Стоимость и наполнение тарифов пока неизвестны

На данный момент WhatsApp не раскрывает информацию о цене подписок. Известно лишь, что стоимость будет различаться в зависимости от страны. Кроме того, набор функций не является окончательным.

В WhaBetaInfo подчёркивают, что:

перечень возможностей может измениться до официального запуска;

со временем подписка может расширяться новыми функциями ;

развитие тарифов будет учитывать обратную связь пользователей.

Подписки будут независимыми друг от друга

Важно отметить, что подписка с эксклюзивными функциями и тариф без рекламы во вкладке «Обновления» будут существовать отдельно друг от друга. Пользователи смогут выбирать один из вариантов или вовсе отказаться от платных опций.

При этом WhatsApp подчёркивает неизменность своей ключевой политики:

основные функции мессенджера останутся бесплатными ;

личная переписка и звонки не будут ограничены ;

политика конфиденциальности не изменится, а шифрование сообщений сохранится.

Новый этап монетизации WhatsApp

Запуск нескольких подписок может стать важным шагом для WhatsApp, который долгое время оставался практически полностью бесплатным сервисом. Судя по текущим данным, компания делает ставку на добровольные платные опции, не затрагивая базовый функционал, что позволяет сохранить привычный формат использования мессенджера для большинства пользователей.