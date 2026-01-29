Неожиданная мода на дороге: бирюзовые и зелёные номера могут стать реальностью в России

В ближайшем будущем российские дороги могут кардинально преобразиться: автомобили с особыми системами управления и электромобили могут получить уникальные номерные знаки бирюзового и зелёного цвета. Инициатива уже обсуждается экспертами и отраслевыми организациями, а её авторы видят в этом не только эстетический, но и практический смысл, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz и Тимур Еникеев

Бирюзовый для беспилотников: международная тенденция приходит в Россию

Бирюзовый цвет, который описывается как «светло-синий с доминантой зелёного оттенка», постепенно становится международным символом беспилотных автомобилей. Идея пришла из практики компании Mercedes-Benz, которая уже получила разрешение от немецких властей использовать этот колер для ходовых огней своих машин с системой Drive Pilot.

По словам Антона Шапарина, вице-президента Национального автомобильного союза России, введение бирюзовых госномеров для беспилотников позволит другим участникам дорожного движения сразу идентифицировать, что перед ними автомобиль с автономной системой управления. Это, по мнению эксперта, повысит безопасность на дорогах, так как водители и пешеходы будут проявлять повышенное внимание к «роботу за рулём».

Зелёный для электромобилей: удобство для водителей и полиции

Помимо беспилотников, Шапарин предложил использовать зелёный цвет для электромобилей. Объяснение простое: такие машины имеют определённые льготы, включая бесплатные парковки и преференции при оплате проезда по трассам.

Особая маркировка позволит правоохранительным органам мгновенно идентифицировать электромобили, а водителям — не переплачивать и правильно использовать свои преимущества. Таким образом, зелёные номера станут не только визуальной новинкой, но и удобным инструментом для контроля и регулирования движения на дорогах.

Не только Россия: мировой опыт и преимущества

Идея выделять экологичные и автономные транспортные средства отдельными цветами госномеров не является новой. В Китае зелёные номера для электромобилей используются уже давно, а Узбекистан внедрил такую практику с 2021 года.

Выбор бирюзового цвета для беспилотников тоже имеет практическое обоснование:

Он не встречается среди стандартных дорожных сигналов, что снижает риск путаницы.

Бирюзовый хорошо заметен на расстоянии, что делает автомобиль легко узнаваемым в потоке.

Цвет прошёл тестирование на психофизиологическое восприятие, подтвердив высокую заметность и минимальное отвлечение водителей.

Что потребуется для внедрения

Чтобы бирюзовые и зелёные госномера официально появились в России, необходимо внести изменения в закон о регистрации транспортных средств. Это позволит закрепить новый стандарт на законодательном уровне и интегрировать его в работу дорожной полиции, сервисов парковки и систем контроля движения.

Эксперты уверены, что введение цветной маркировки станет важным шагом на пути к безопасному и «умному» транспорту в стране, а также подчеркнёт движение России к экологичному и технологичному будущему.