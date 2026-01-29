18+
29.01.2026, 14:53

Массовая казнь в Китае: 11 членов преступного синдиката приведены к высшей мере наказания

Новости Мира 0 450

Народный суд средней ступени города Вэньчжоу, расположенного в восточной китайской провинции Чжэцзян, привел в исполнение смертные приговоры в отношении 11 человек, признанных виновными в убийствах, мошенничестве и торговле наркотиками. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Судебное решение и исполнение приговора

По данным телеканала, решение о смертной казни было вынесено после получения судебного вердикта и соответствующего приказа Верховного народного суда Китая.

"Народный суд средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян в соответствии с законом огласил приговор о смертной казни в отношении 11 преступников и привел его в исполнение", — говорится в сообщении.

Таким образом, законный процесс завершился исполнением высшей меры наказания для всех осужденных.

Преступная группировка «Семья Мин»

Согласно данным Верховной народной прокуратуры КНР, речь идет о членах преступного синдиката, известного как «Семья Мин».

Основные факты о группировке:

  • Существовала с 2015 года.

  • Специализировалась на азартных играх, мошенничестве и телекоммуникационных аферах.

  • Размер причиненного ущерба превышает 10 миллиардов юаней (около 1,4 миллиарда долларов).

  • Замешана в убийствах 14 граждан Китая и ранении еще 6 человек.

  • Организовывала незаконные казино, торговлю наркотиками и проституцию.

Группировка действовала не только в Китае, но и за его пределами, включая север Мьянмы, вдоль границы с КНР. Жертвами мошенничества становились граждане Китая, что стало одной из причин ужесточения наказания.

Аресты и завершение расследования

  • В ноябре 2023 года были арестованы главари группировки: Мин Гопин, Мин Цзюйлань, Мин Чжэньчжэнь.

  • Лидер синдиката Мин Сюэчан совершил самоубийство во время рейда.

  • Осенью того же года власти Мьянмы выдали Китаю большое число подозреваемых в телекоммуникационном мошенничестве, что позволило завершить расследование и привлечь всех виновных к ответственности.

Ранее известные случаи смертных приговоров

Стоит отметить, что Китай регулярно применяет смертную казнь к лицам, признанным виновными в особо тяжких преступлениях. Например, в июне 2025 года чиновник был приговорен к высшей мере наказания за взяточничество. Это подчеркивает строгую политику КНР в отношении коррупции и организованной преступности.

Итог: Смертная казнь 11 членов «Семьи Мин» стала результатом многолетнего расследования, масштабных международных операций и решительного вмешательства судебной системы Китая. Дело демонстрирует решимость властей страны в борьбе с трансграничной преступностью, мошенничеством и насильственными преступлениями.

