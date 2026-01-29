18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.01.2026, 16:23

Сон без подушки оказался полезен при одном заболевании

Новости Мира 0 317

Новое исследование, опубликованное в British Journal of Ophthalmology, выявило неожиданный, но простой способ замедлить прогрессирование глаукомы — заболевания глаз, которое является одной из ведущих причин слепоты у пожилых людей. Оказывается, всего один шаг перед сном может существенно повлиять на внутриглазное давление — ключевой фактор, способствующий повреждению зрительного нерва и потере зрения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Исследование: как сон влияет на глазное давление

В исследовании приняли участие 144 человека с глаукомой. Участников разделили на две группы:

  • С подушкой: спали с двумя обычными подушками, приподнимающими голову на 20–35 градусов.

  • Без подушки: спали, полностью исключив подушку.

В течение ночи исследователи регулярно измеряли внутриглазное давление у всех участников. Результаты оказались удивительными: у тех, кто использовал подушки и приподнимал голову, давление значительно возрастало. В группе, спавшей без подушки, показатели давления были заметно ниже и оставались более стабильными.

Почему подушка может быть вредной при глаукоме

По мнению ученых, ключевую роль играет положение шеи и головы во сне. Высокая подушка изменяет угол наклона шеи и может сдавливать яремную вену, что затрудняет отток внутриглазной жидкости. В результате внутренняя глазная жидкость скапливается, повышая внутриглазное давление, которое напрямую влияет на риск повреждения зрительного нерва.

Кроме того, при приподнятом положении головы снижается глазное перфузионное давление — показатель, отражающий, насколько эффективно кровь поступает к тканям глаза. Снижение этого давления может ускорять прогрессирование глаукомы.

Немедикаментозный способ контроля давления

Традиционно контроль внутриглазного давления ночью достигается с помощью лекарств или лазерной терапии. Однако исследователи отмечают, что отказ от подушки может стать простым и доступным способом поддерживать давление на безопасном уровне. Такой метод особенно полезен:

  • на ранних стадиях глаукомы;

  • в дополнение к медикаментозному лечению;

  • для людей, стремящихся минимизировать лекарственную нагрузку.

Глаукома и старение: почему это важно

Глаукома остается одной из главных причин слепоты у людей старше 60 лет. Повышенное внутриглазное давление, если его не контролировать, приводит к постепенной дегенерации зрительного нерва. Учитывая растущую распространенность заболевания, коррекция позы во сне может стать простым, но эффективным способом профилактики осложнений и улучшения долгосрочного контроля за состоянием глаз.

Итог

Исследование показывает, что иногда небольшие изменения привычек могут иметь значительное влияние на здоровье. Отказ от подушки при глаукоме — это пример простого шага, который может снизить внутриглазное давление и замедлить прогрессирование заболевания, особенно если применять его совместно с основным лечением.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь