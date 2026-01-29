Сон без подушки оказался полезен при одном заболевании

Новое исследование, опубликованное в British Journal of Ophthalmology, выявило неожиданный, но простой способ замедлить прогрессирование глаукомы — заболевания глаз, которое является одной из ведущих причин слепоты у пожилых людей. Оказывается, всего один шаг перед сном может существенно повлиять на внутриглазное давление — ключевой фактор, способствующий повреждению зрительного нерва и потере зрения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Исследование: как сон влияет на глазное давление

В исследовании приняли участие 144 человека с глаукомой. Участников разделили на две группы:

С подушкой: спали с двумя обычными подушками, приподнимающими голову на 20–35 градусов.

Без подушки: спали, полностью исключив подушку.

В течение ночи исследователи регулярно измеряли внутриглазное давление у всех участников. Результаты оказались удивительными: у тех, кто использовал подушки и приподнимал голову, давление значительно возрастало. В группе, спавшей без подушки, показатели давления были заметно ниже и оставались более стабильными.

Почему подушка может быть вредной при глаукоме

По мнению ученых, ключевую роль играет положение шеи и головы во сне. Высокая подушка изменяет угол наклона шеи и может сдавливать яремную вену, что затрудняет отток внутриглазной жидкости. В результате внутренняя глазная жидкость скапливается, повышая внутриглазное давление, которое напрямую влияет на риск повреждения зрительного нерва.

Кроме того, при приподнятом положении головы снижается глазное перфузионное давление — показатель, отражающий, насколько эффективно кровь поступает к тканям глаза. Снижение этого давления может ускорять прогрессирование глаукомы.

Немедикаментозный способ контроля давления

Традиционно контроль внутриглазного давления ночью достигается с помощью лекарств или лазерной терапии. Однако исследователи отмечают, что отказ от подушки может стать простым и доступным способом поддерживать давление на безопасном уровне. Такой метод особенно полезен:

на ранних стадиях глаукомы;

в дополнение к медикаментозному лечению;

для людей, стремящихся минимизировать лекарственную нагрузку.

Глаукома и старение: почему это важно

Глаукома остается одной из главных причин слепоты у людей старше 60 лет. Повышенное внутриглазное давление, если его не контролировать, приводит к постепенной дегенерации зрительного нерва. Учитывая растущую распространенность заболевания, коррекция позы во сне может стать простым, но эффективным способом профилактики осложнений и улучшения долгосрочного контроля за состоянием глаз.

Итог

Исследование показывает, что иногда небольшие изменения привычек могут иметь значительное влияние на здоровье. Отказ от подушки при глаукоме — это пример простого шага, который может снизить внутриглазное давление и замедлить прогрессирование заболевания, особенно если применять его совместно с основным лечением.