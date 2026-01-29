Тотальное везение: Тамара Глоба раскрыла фаворитов 2026 года

Известная российская астролог Тамара Глоба подготовила свой прогноз на 2026 год, обещая этот период как время значительных перемен и возможностей для профессионального роста. По её словам, удача в карьере и финансовых делах будет сопутствовать тем, кто готов к труду, настойчивости и развитию. Однако отдельные знаки Зодиака получат особенно заметный «форс» судьбы — для них год станет временем реализации амбициозных проектов и стабильного увеличения доходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Кадр: Youtube

Кому именно стоит ждать кардинальных перемен и как использовать шанс, чтобы 2026 год стал переломным в профессиональной и финансовой сфере.

Тельцы: рост профессионализма и новые возможности

Для представителей знака Тельца 2026 год станет временем открытий и возможностей для развития профессиональных навыков. Тамара Глоба отмечает, что именно в этом году стоит сосредоточиться на обучении и повышении квалификации — будь то новые курсы, мастер-классы или практическое освоение востребованных навыков.

Особенно важным будет осенний период: взаимодействие с коллегами и деловыми партнёрами выйдет на первый план. Умение работать в команде и строить продуктивные отношения откроет двери к крупным сделкам и значимым проектам. Это также удачное время для операций с недвижимостью, расширения бизнеса или инвестиций. Астролог советует не упускать эти возможности, так как они могут заложить фундамент успеха на несколько лет вперёд.

Девы: перемены к лучшему и поддержка окружения

Для Дев 2026 год обещает стать периодом отступления от прежних трудностей. Тамара Глоба подчёркивает, что важную роль сыграет поддержка друзей, коллег и близких — её влияние будет ощущаться особенно остро в профессиональной сфере.

Год может принести изменения на работе: это может быть как повышение, так и смена направления деятельности. Важно проявлять инициативу, особенно в конце января и в первой половине февраля — именно этот период благоприятен для демонстрации своих компетенций и профессиональных качеств.

Позитивные моменты продолжатся поздней весной и летом, когда активизируется продуктивная работа и появятся новые контакты. Осень же откроет перспективы для расширения связей, установления деловых контактов и подготовки к новым проектам. Астролог советует избегать конфликтов и стараться строить сотрудничество на доверии и взаимопомощи.

Водолеи: предпринимательство и карьерный рывок

Для Водолеев 2026 год станет особенно значимым в профессиональном и финансовом плане. Тамара Глоба отмечает, что этот период открывает перед ними захватывающие перспективы как в карьере, так и в собственном бизнесе.

Этот год даст шанс заложить прочный фундамент для будущего успеха, особенно если Водолеи проявят смелость, инициативу и уверенность в своих силах. В то же время астролог предупреждает о возможных интригах и недобросовестной конкуренции на рабочем месте — важно сохранять внимательность и осторожность, доверяя при этом поддержке коллектива и надёжных партнёров.

Весна обещает финансовую стабильность и рост доходов, а весь год благоприятен для открытия собственного дела, реализации предпринимательских идей и инвестирования в перспективные проекты.

Рыбы: вдохновение, творчество и новые горизонты

Для Рыб 2026 год станет периодом активного творческого развития и интеллектуального роста. Первая половина года принесёт вдохновение, желание пробовать новое и браться за ответственные проекты. Тамара Глоба рекомендует Рыбам не бояться сложных задач и проявлять инициативу в работе — именно это позволит добиться признания и карьерного продвижения.

Лето станет временем ярких возможностей: возможны карьерные прорывы, переход на более перспективную должность или смена сферы деятельности на более прибыльную и интересную. Рыбы смогут не только укрепить свои позиции на работе, но и расширить круг профессиональных контактов, что создаст прочную платформу для будущих достижений.

Астролог подчёркивает, что год будет благоприятен для интеллектуального развития, получения новых знаний и навыков, что окажет долгосрочное влияние на карьеру и финансовое положение.

В целом 2026 год обещает быть временем активных перемен и профессиональных возможностей. Тамара Глоба рекомендует всем знакам Зодиака быть открытыми к новым знаниям, инициативными в работе и внимательными к связям с людьми — это поможет максимально использовать удачные периоды и заложить фундамент для успешного будущего.