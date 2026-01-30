Назван простой способ похудеть без строгих диет и подсчета калорий

Новое исследование ученых из Бристольского университета показало, что отказ от ультрапереработанных продуктов может способствовать снижению веса без необходимости строгого подсчета калорий или контроля размера порций. Результаты работы опубликованы в авторитетном журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: scitechdaily.com

Как проводилось исследование

Для анализа ученые использовали данные уже существующего контролируемого эксперимента, проведенного специалистами Национальных институтов здравоохранения США (NIH). В этом исследовании взрослые добровольцы в течение двух недель питались исключительно необработанными продуктами, после чего еще две недели употребляли только ультрапереработанную пищу.

Важно: обе диеты были сопоставимы по содержанию ключевых компонентов: жиров, сахара, соли и клетчатки. Участникам разрешалось есть по собственному аппетиту, а все порции тщательно взвешивались. Это позволяло исследователям детально анализировать объем пищи, калорийность и питательную ценность рациона.

Что такое необработанная и ультрапереработанная пища

Необработанные продукты — это еда в естественном или минимально измененном виде, которая сохраняет все свои природные питательные свойства: фрукты и овощи; цельные злаки; бобовые; яйца, рыба и мясо.

Ультрапереработанные продукты — продукты фабричного производства, в которых присутствуют добавки для вкуса и текстуры: сахар, жиры, ароматизаторы и эмульгаторы; фастфуд, сладкая выпечка, снеки; полуфабрикаты и готовые блюда.



Главные результаты исследования

Объем порций: участники, употреблявшие необработанную пищу, ели порции в разы больше по весу , чем те, кто питался ультрапереработанными продуктами.

Калорийность: несмотря на больший объем пищи, среднее суточное потребление калорий снизилось примерно на 300 ккал .

Состав рациона: увеличение объема пищи происходило главным образом за счет фруктов и овощей, которые обеспечивают чувство сытости без лишних калорий.

Почему натуральная еда помогает есть меньше калорий

Ученые объясняют эффект низкой энергетической плотностью натуральных продуктов:

Фрукты и овощи содержат много воды и клетчатки , но мало калорий.

Благодаря этому чувство насыщения наступает быстрее , даже при меньшем потреблении энергии.

Это позволяет контролировать калорийность рациона без подсчета каждого грамма пищи.

Влияние ультрапереработанных продуктов

Употребление фабричной еды давало обратный эффект:

Порции меньшего объема при этом содержали больше калорий , чем большие порции натуральной пищи.

Ученые отмечают, что сочетание жиров и углеводов в фастфуде и сладкой выпечке усиливает удовольствие от еды, стимулируя переедание .

Это объясняет, почему люди часто съедают больше калорий, даже не чувствуя себя сытыми.

Вывод для всех, кто хочет похудеть

Главный урок исследования: для контроля веса важнее качество продуктов, а не строгий подсчет калорий. Добавление в рацион большего количества необработанных фруктов, овощей, цельнозерновых и белковых продуктов помогает естественным образом снизить энергетическую плотность рациона и уменьшить количество потребляемых калорий.

Иными словами, можно есть больше и чувствовать себя сытым, просто делая ставку на натуральную пищу вместо фабричных полуфабрикатов и фастфуда.