Назван простой способ похудеть без строгих диет и подсчета калорий

Новое исследование ученых из Бристольского университета показало, что отказ от ультрапереработанных продуктов может способствовать снижению веса без необходимости строгого подсчета калорий или контроля размера порций. Результаты работы опубликованы в авторитетном журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Для анализа ученые использовали данные уже существующего контролируемого эксперимента, проведенного специалистами Национальных институтов здравоохранения США (NIH). В этом исследовании взрослые добровольцы в течение двух недель питались исключительно необработанными продуктами, после чего еще две недели употребляли только ультрапереработанную пищу.
Важно: обе диеты были сопоставимы по содержанию ключевых компонентов: жиров, сахара, соли и клетчатки. Участникам разрешалось есть по собственному аппетиту, а все порции тщательно взвешивались. Это позволяло исследователям детально анализировать объем пищи, калорийность и питательную ценность рациона.
Необработанные продукты — это еда в естественном или минимально измененном виде, которая сохраняет все свои природные питательные свойства:
фрукты и овощи;
цельные злаки;
бобовые;
яйца, рыба и мясо.
Ультрапереработанные продукты — продукты фабричного производства, в которых присутствуют добавки для вкуса и текстуры:
сахар, жиры, ароматизаторы и эмульгаторы;
фастфуд, сладкая выпечка, снеки;
полуфабрикаты и готовые блюда.
Объем порций: участники, употреблявшие необработанную пищу, ели порции в разы больше по весу, чем те, кто питался ультрапереработанными продуктами.
Калорийность: несмотря на больший объем пищи, среднее суточное потребление калорий снизилось примерно на 300 ккал.
Состав рациона: увеличение объема пищи происходило главным образом за счет фруктов и овощей, которые обеспечивают чувство сытости без лишних калорий.
Ученые объясняют эффект низкой энергетической плотностью натуральных продуктов:
Фрукты и овощи содержат много воды и клетчатки, но мало калорий.
Благодаря этому чувство насыщения наступает быстрее, даже при меньшем потреблении энергии.
Это позволяет контролировать калорийность рациона без подсчета каждого грамма пищи.
Употребление фабричной еды давало обратный эффект:
Порции меньшего объема при этом содержали больше калорий, чем большие порции натуральной пищи.
Ученые отмечают, что сочетание жиров и углеводов в фастфуде и сладкой выпечке усиливает удовольствие от еды, стимулируя переедание.
Это объясняет, почему люди часто съедают больше калорий, даже не чувствуя себя сытыми.
Главный урок исследования: для контроля веса важнее качество продуктов, а не строгий подсчет калорий. Добавление в рацион большего количества необработанных фруктов, овощей, цельнозерновых и белковых продуктов помогает естественным образом снизить энергетическую плотность рациона и уменьшить количество потребляемых калорий.
Иными словами, можно есть больше и чувствовать себя сытым, просто делая ставку на натуральную пищу вместо фабричных полуфабрикатов и фастфуда.
