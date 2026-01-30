18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.01.2026, 19:59

Назван простой способ похудеть без строгих диет и подсчета калорий

Новости Мира 0 249

Новое исследование ученых из Бристольского университета показало, что отказ от ультрапереработанных продуктов может способствовать снижению веса без необходимости строгого подсчета калорий или контроля размера порций. Результаты работы опубликованы в авторитетном журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: scitechdaily.com
Фото: scitechdaily.com

Как проводилось исследование

Для анализа ученые использовали данные уже существующего контролируемого эксперимента, проведенного специалистами Национальных институтов здравоохранения США (NIH). В этом исследовании взрослые добровольцы в течение двух недель питались исключительно необработанными продуктами, после чего еще две недели употребляли только ультрапереработанную пищу.

Важно: обе диеты были сопоставимы по содержанию ключевых компонентов: жиров, сахара, соли и клетчатки. Участникам разрешалось есть по собственному аппетиту, а все порции тщательно взвешивались. Это позволяло исследователям детально анализировать объем пищи, калорийность и питательную ценность рациона.

Что такое необработанная и ультрапереработанная пища

  • Необработанные продукты — это еда в естественном или минимально измененном виде, которая сохраняет все свои природные питательные свойства:

    • фрукты и овощи;

    • цельные злаки;

    • бобовые;

    • яйца, рыба и мясо.

  • Ультрапереработанные продукты — продукты фабричного производства, в которых присутствуют добавки для вкуса и текстуры:

    • сахар, жиры, ароматизаторы и эмульгаторы;

    • фастфуд, сладкая выпечка, снеки;

    • полуфабрикаты и готовые блюда.

Главные результаты исследования

  • Объем порций: участники, употреблявшие необработанную пищу, ели порции в разы больше по весу, чем те, кто питался ультрапереработанными продуктами.

  • Калорийность: несмотря на больший объем пищи, среднее суточное потребление калорий снизилось примерно на 300 ккал.

  • Состав рациона: увеличение объема пищи происходило главным образом за счет фруктов и овощей, которые обеспечивают чувство сытости без лишних калорий.

Почему натуральная еда помогает есть меньше калорий

Ученые объясняют эффект низкой энергетической плотностью натуральных продуктов:

  • Фрукты и овощи содержат много воды и клетчатки, но мало калорий.

  • Благодаря этому чувство насыщения наступает быстрее, даже при меньшем потреблении энергии.

  • Это позволяет контролировать калорийность рациона без подсчета каждого грамма пищи.

Влияние ультрапереработанных продуктов

Употребление фабричной еды давало обратный эффект:

  • Порции меньшего объема при этом содержали больше калорий, чем большие порции натуральной пищи.

  • Ученые отмечают, что сочетание жиров и углеводов в фастфуде и сладкой выпечке усиливает удовольствие от еды, стимулируя переедание.

  • Это объясняет, почему люди часто съедают больше калорий, даже не чувствуя себя сытыми.

Вывод для всех, кто хочет похудеть

Главный урок исследования: для контроля веса важнее качество продуктов, а не строгий подсчет калорий. Добавление в рацион большего количества необработанных фруктов, овощей, цельнозерновых и белковых продуктов помогает естественным образом снизить энергетическую плотность рациона и уменьшить количество потребляемых калорий.

Иными словами, можно есть больше и чувствовать себя сытым, просто делая ставку на натуральную пищу вместо фабричных полуфабрикатов и фастфуда.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь