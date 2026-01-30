Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США из-за угрозы со стороны Кубы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, сославшись на угрозу национальной безопасности, исходящую от Кубы. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Белого дома, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Aaron Schwartz/Reuters

«Прямая угроза национальной безопасности и внешней политике США»

В своем обращении глава государства подчеркнул, что действия и проводимая Гаваной политика, по мнению американской администрации, представляют прямую угрозу интересам США. Речь идет как о национальной безопасности, так и о внешнеполитических приоритетах Вашингтона.

Трамп отметил, что текущий курс кубинского руководства, а также его международные связи и экономическая деятельность подрывают стабильность в регионе и противоречат стратегическим интересам Соединенных Штатов.

Экономическое давление и новая тарифная система

В рамках реагирования на объявленное чрезвычайное положение президент США заявил о намерении ввести специальную тарифную систему. Она предполагает экономические меры воздействия на государства и компании, которые прямо или косвенно участвуют в поставках нефти на Кубу.

Согласно предложенному механизму, на импорт товаров в США может взиматься дополнительная пошлина. Ее размер будет зависеть от стоимости продукции и степени вовлеченности иностранного государства или компании в энергетическое сотрудничество с Кубой. Таким образом, администрация Трампа рассчитывает усилить экономическое давление на Гавану, ограничив доступ страны к жизненно важным ресурсам.

Обсуждение возможной морской блокады

Ранее, 24 января, американское издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что в администрации Дональда Трампа рассматривается более жесткий сценарий — введение морской блокады Кубы. Целью таких мер, по данным издания, может стать полное прекращение поставок нефти на остров с последующим ослаблением и возможной сменой власти в стране.

Источники Politico утверждают, что идею нефтяной блокады поддерживает государственный секретарь США Марко Рубио. При этом подчеркивается, что окончательное решение по этому вопросу на данный момент не принято, а обсуждения продолжаются на уровне высшего руководства страны.

Возможные последствия

Эксперты отмечают, что введение чрезвычайного положения и потенциальные экономические ограничения могут привести к резкому обострению отношений между США и Кубой, а также вызвать негативную реакцию со стороны международного сообщества. Усиление санкционного давления способно повлиять не только на кубинскую экономику, но и на глобальные энергетические рынки и внешнеполитический баланс в регионе.