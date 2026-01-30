18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.01.2026, 08:13

Финансист рассказал о «новом долларе»

Новости Мира

В последнее время валюту Объединённых Арабских Эмиратов — дирхам — начали называть «новым долларом» из-за его устойчивой привязки к американской валюте. Однако, по словам экспертов, эта привлекательная репутация не делает дирхам полноценной альтернативой доллару, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Председатель Комиссии по финансовым рынкам Международной Гильдии Операторов (МГО) «Опоры России» Егор Диашов в интервью агентству «Прайм» подчеркнул, что, хотя дирхам может выступать надежным инструментом для инвестиций, рассматривать его как замену мировой резервной валюте нельзя.

Дирхам — валютный инструмент, а не рычаг мировой экономики

Диашов уточнил, что дирхам — экзотическая, но стабильная валюта. Он подходит для диверсификации инвестпортфеля, но не способен заменить доллар или евро в глобальной финансовой системе.

Финансист отметил:

  • Дирхам тесно привязан к доллару США и движется в унисон с ним.

  • Любое падение американской валюты автоматически отражается на дирхаме.

  • Экономика ОАЭ сильно зависит от нефти и газа, и колебания цен на эти ресурсы способны влиять на курс дирхама.

Таким образом, дирхам скорее рассматривается как дополнительный финансовый инструмент, а не как альтернатива доллару в мировых расчетах.

Практическая значимость для инвесторов

Для частных и институциональных инвесторов дирхам может быть интересен по ряду причин:

  • Стабильность курса при умеренной привязке к доллару.

  • Возможность использования как диверсифицированного актива в портфеле.

  • Экзотический инвестиционный вариант с потенциалом для роста в регионах Персидского залива.

Однако эксперты предупреждают, что полагаться на дирхам как на главный резервный актив не стоит. Любые внешние шоки, связанные с ценами на нефть или изменением курса доллара, сразу отражаются на стоимости эмирской валюты.

