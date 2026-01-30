Финансист рассказал о «новом долларе»

В последнее время валюту Объединённых Арабских Эмиратов — дирхам — начали называть «новым долларом» из-за его устойчивой привязки к американской валюте. Однако, по словам экспертов, эта привлекательная репутация не делает дирхам полноценной альтернативой доллару, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Председатель Комиссии по финансовым рынкам Международной Гильдии Операторов (МГО) «Опоры России» Егор Диашов в интервью агентству «Прайм» подчеркнул, что, хотя дирхам может выступать надежным инструментом для инвестиций, рассматривать его как замену мировой резервной валюте нельзя.
Диашов уточнил, что дирхам — экзотическая, но стабильная валюта. Он подходит для диверсификации инвестпортфеля, но не способен заменить доллар или евро в глобальной финансовой системе.
Финансист отметил:
Дирхам тесно привязан к доллару США и движется в унисон с ним.
Любое падение американской валюты автоматически отражается на дирхаме.
Экономика ОАЭ сильно зависит от нефти и газа, и колебания цен на эти ресурсы способны влиять на курс дирхама.
Таким образом, дирхам скорее рассматривается как дополнительный финансовый инструмент, а не как альтернатива доллару в мировых расчетах.
Для частных и институциональных инвесторов дирхам может быть интересен по ряду причин:
Стабильность курса при умеренной привязке к доллару.
Возможность использования как диверсифицированного актива в портфеле.
Экзотический инвестиционный вариант с потенциалом для роста в регионах Персидского залива.
Однако эксперты предупреждают, что полагаться на дирхам как на главный резервный актив не стоит. Любые внешние шоки, связанные с ценами на нефть или изменением курса доллара, сразу отражаются на стоимости эмирской валюты.
