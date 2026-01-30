18+
30.01.2026, 09:30

Уставшая от крика ребенка работница детсада залила ему в рот средство для прочистки труб

Новости Мира 0 1 757

Во Франции судят няню, которая отравила ребёнка чистящим средством: 27-летняя Мириам Жауэн предстанет перед судом присяжных за отравление 11-месячной Лизы, произошедшее 22 июня 2022 года. Инцидент случился в частном детском саду в Лионе и потряс общественность своей жестокостью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Павел Львов/РИА «Новости»
Фото: Павел Львов/РИА «Новости»

Трагедия в детском саду: что произошло

Согласно материалам дела, няня, работавшая помощницей по уходу за детьми, в момент плача младенца вылила в его рот значительное количество средства для прочистки труб Destop, содержащего едкий натрий.

Результатом стала мгновенная химическая травма:

  • химические ожоги рта и пищевода;

  • обширные повреждения внутренних органов;

  • поражение дыхательной и пищеварительной систем.

Несмотря на экстренные меры врачей, спасти жизнь Лизы не удалось.

Позиция обвиняемой

Мириам Жауэн призналась, что хотела заставить ребенка замолчать, однако настаивает, что не понимала всю опасность вещества, которое использовала. В день трагедии она оставалась с детьми одна и жаловалась на усталость и перегрузку.

Сама няня заявила присяжным:

«Я искренне сожалею, никогда не хотела такого», — утирая слезы.

Рабочие условия и квалификация

  • Жауэн обладала специальной квалификацией для работы с детьми младшего возраста.

  • Она проработала в этом детском саду всего несколько недель.

  • Детсад сталкивался с хронической нехваткой персонала, что усугубляло нагрузку на сотрудников.

Эксперты отмечают, что на момент трагедии девушка находилась в стрессовой ситуации, но знание о токсичности едкого натрия у следствия не вызывает сомнений.

Психологический профиль

Суд установил, что Мириам страдает умственной отсталостью и склонностью к мифомании — патологической лжи. Ранее она уже была признана непригодной для работы с детьми.

Тем не менее, следователи считают, что она понимала опасность химического вещества и преднамеренно нанесла вред младенцу.

Возможное наказание

За умышленное убийство ребенка с использованием опасного вещества Мириам Жауэн грозит пожизненное заключение. Дело находится на рассмотрении суда присяжных, решение которого ожидается с большим вниманием общественности.

