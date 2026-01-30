Уставшая от крика ребенка работница детсада залила ему в рот средство для прочистки труб

Во Франции судят няню, которая отравила ребёнка чистящим средством: 27-летняя Мириам Жауэн предстанет перед судом присяжных за отравление 11-месячной Лизы, произошедшее 22 июня 2022 года. Инцидент случился в частном детском саду в Лионе и потряс общественность своей жестокостью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Согласно материалам дела, няня, работавшая помощницей по уходу за детьми, в момент плача младенца вылила в его рот значительное количество средства для прочистки труб Destop, содержащего едкий натрий.
Результатом стала мгновенная химическая травма:
химические ожоги рта и пищевода;
обширные повреждения внутренних органов;
поражение дыхательной и пищеварительной систем.
Несмотря на экстренные меры врачей, спасти жизнь Лизы не удалось.
Мириам Жауэн призналась, что хотела заставить ребенка замолчать, однако настаивает, что не понимала всю опасность вещества, которое использовала. В день трагедии она оставалась с детьми одна и жаловалась на усталость и перегрузку.
Сама няня заявила присяжным:
«Я искренне сожалею, никогда не хотела такого», — утирая слезы.
Жауэн обладала специальной квалификацией для работы с детьми младшего возраста.
Она проработала в этом детском саду всего несколько недель.
Детсад сталкивался с хронической нехваткой персонала, что усугубляло нагрузку на сотрудников.
Эксперты отмечают, что на момент трагедии девушка находилась в стрессовой ситуации, но знание о токсичности едкого натрия у следствия не вызывает сомнений.
Суд установил, что Мириам страдает умственной отсталостью и склонностью к мифомании — патологической лжи. Ранее она уже была признана непригодной для работы с детьми.
Тем не менее, следователи считают, что она понимала опасность химического вещества и преднамеренно нанесла вред младенцу.
За умышленное убийство ребенка с использованием опасного вещества Мириам Жауэн грозит пожизненное заключение. Дело находится на рассмотрении суда присяжных, решение которого ожидается с большим вниманием общественности.
