18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.01.2026, 10:52

Новый скандал в США: P. Diddy признался в причастности к убийству Тупака — СМИ

Новости Мира 0 601

Американский музыкант, продюсер и предприниматель Шон Комбс, более известный как P. Diddy, оказался в центре нового скандала. По информации New York Post, в частном разговоре он якобы признался в причастности к убийству легендарного рэпера Тупака Шакура, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/FilmStills.net/Global Look Press
Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/FilmStills.net/Global Look Press

Сенсационный судебный иск

Издание получило в распоряжение судебный иск, поданный гражданином по имени Стив Отис. В документе утверждается, что P. Diddy признался Отису в своей возможной роли в смерти Тупака Шакура, при этом угрожая мужчине.

Стив Отис утверждает, что инцидент произошел еще в 2012 году. Тогда, по его словам, работая в мужском эскорте, он стал жертвой сексуального насилия со стороны Комбса. Иск утверждает, что музыкант якобы накачал Отиса наркотиками и совершил насилие в номере отеля в центре города.

Угрозы и упоминание Тупака

По словам Отиса, после предполагаемого нападения P. Diddy угрожал ему смертью, прямо связывая угрозы с убийством Тупака Шакура:

"Лучше никому об этом не говори. Я с тобой не шучу. Если я смог навредить Тупаку, то, черт возьми, ты думаешь, что может случиться с тобой?"

Таким образом, утверждает истец, музыкант намекнул на свою причастность к смерти рэпера в 1996 году.

Суд и тюремное заключение

Стоит напомнить, что в октябре 2025 года (сообщение о приговоре было опубликовано в СМИ в прошлом году) Шону Комбсу был вынесен приговор в Нью-Йорке. Музыкант получил 50 месяцев тюремного заключения по обвинению в перевозке людей для занятия проституцией.

Позже в СМИ появилась информация о попытке покушения на P. Diddy в тюрьме. Один из заключенных приставил к его горлу самодельный нож, однако серьезных последствий, по данным источников, не последовало.

Предполагаемая дата освобождения

По последним данным, P. Diddy может выйти на свободу 8 мая 2028 года. Однако срок заключения может быть пересмотрен в зависимости от различных факторов, включая поведение заключенного и возможные новые обвинения.

0
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь