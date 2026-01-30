Новый скандал в США: P. Diddy признался в причастности к убийству Тупака — СМИ

Американский музыкант, продюсер и предприниматель Шон Комбс, более известный как P. Diddy, оказался в центре нового скандала. По информации New York Post , в частном разговоре он якобы признался в причастности к убийству легендарного рэпера Тупака Шакура, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/FilmStills.net/Global Look Press

Сенсационный судебный иск

Издание получило в распоряжение судебный иск, поданный гражданином по имени Стив Отис. В документе утверждается, что P. Diddy признался Отису в своей возможной роли в смерти Тупака Шакура, при этом угрожая мужчине.

Стив Отис утверждает, что инцидент произошел еще в 2012 году. Тогда, по его словам, работая в мужском эскорте, он стал жертвой сексуального насилия со стороны Комбса. Иск утверждает, что музыкант якобы накачал Отиса наркотиками и совершил насилие в номере отеля в центре города.

Угрозы и упоминание Тупака

По словам Отиса, после предполагаемого нападения P. Diddy угрожал ему смертью, прямо связывая угрозы с убийством Тупака Шакура:

"Лучше никому об этом не говори. Я с тобой не шучу. Если я смог навредить Тупаку, то, черт возьми, ты думаешь, что может случиться с тобой?"

Таким образом, утверждает истец, музыкант намекнул на свою причастность к смерти рэпера в 1996 году.

Суд и тюремное заключение

Стоит напомнить, что в октябре 2025 года (сообщение о приговоре было опубликовано в СМИ в прошлом году) Шону Комбсу был вынесен приговор в Нью-Йорке. Музыкант получил 50 месяцев тюремного заключения по обвинению в перевозке людей для занятия проституцией.

Позже в СМИ появилась информация о попытке покушения на P. Diddy в тюрьме. Один из заключенных приставил к его горлу самодельный нож, однако серьезных последствий, по данным источников, не последовало.

Предполагаемая дата освобождения

По последним данным, P. Diddy может выйти на свободу 8 мая 2028 года. Однако срок заключения может быть пересмотрен в зависимости от различных факторов, включая поведение заключенного и возможные новые обвинения.