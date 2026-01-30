18+
30.01.2026, 13:34

Найдена природная замена антибиотикам

Новости Мира 0 494

Учёные из Польши обнаружили, что эфирные масла лекарственных растений могут эффективно подавлять рост опасных бактерий в условиях, максимально приближённых к реальной инфекции. Эти результаты открывают перспективу использования натуральных соединений в качестве дополнения к традиционной антибиотикотерапии, особенно на фоне растущей устойчивости микробов к лекарственным препаратам. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Pharmacology (FP), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Эфирные масла как «противомикробный коктейль»

Малвина Брожина, исследователь Вроцлавского медицинского университета, отмечает, что эфирные масла представляют собой сложные смеси десятков биологически активных молекул. Такая многокомпонентность обеспечивает воздействие на бактерии сразу по нескольким направлениям, что существенно усложняет микроорганизмам выработку устойчивости.

Учёные называют эфирные масла «противомикробным коктейлем», способным:

  • усиливать действие антибиотиков;

  • снижать риск развития резистентности бактерий;

  • воздействовать на микробы комплексно, за счёт сочетания различных активных веществ.

Исследование на примере Staphylococcus aureus

В рамках эксперимента польские исследователи изучили влияние масел тимьяна и розмарина на Staphylococcus aureus — бактерию, часто вызывающую кожные и раневые инфекции, включая устойчивые к лечению штаммы.

Особенности эксперимента:

  • Использовалась модель, имитирующая условия раны, а не стандартная лабораторная питательная среда.

  • Это позволило оценить эффективность масел в условиях, приближённых к реальной инфекции.

Ключевые результаты

  1. Эфирное масло тимьяна

    • В моделируемых условиях раны показало заметно более высокую активность по сравнению с классическими лабораторными тестами.

  2. Эфирное масло розмарина

    • Потеряло часть своей противомикробной активности в условиях, приближённых к естественной инфекции.

Вывод исследователей: эффективность антимикробных веществ зависит от среды, в которой проводится оценка, поэтому для точной оценки необходимо учитывать реальные условия инфекции.

Внутривидовые различия бактерий

Учёные отметили, что разные штаммы S. aureus реагировали на эфирные масла по-разному:

  • Одни штаммы были высокочувствительны;

  • Другие практически не реагировали.

Это подчеркивает важность учета внутривидовых различий при разработке новых противомикробных средств и индивидуализации подхода к лечению.

Концепция «ответственного использования эфирных масел»

Польские исследователи предложили внедрять строгие научные стандарты при работе с эфирными маслами:

  • Введение методических правил для получения воспроизводимых и сопоставимых результатов в разных лабораториях;

  • Систематический подход к оценке эффективности масел;

  • Контроль за соблюдением стандартов, чтобы ускорить внедрение эфирных масел в клиническую практику.

Отсутствие единых подходов к исследованию натуральных противомикробных средств сегодня является одной из главных причин, тормозящих их применение в медицине.

Вывод

Эфирные масла лекарственных растений демонстрируют реальный потенциал как дополнение к антибиотикам. Их комплексное действие и способность снижать риск резистентности делают их перспективным инструментом в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако для их безопасного и эффективного использования необходимы строгие стандарты и научный подход.

