01.02.2026, 06:38

Трамп потребовал немедленно арестовать Обаму

Новости Мира 0 637

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес своего предшественника Барака Обамы, потребовав его немедленного ареста. Поводом стали обвинения в причастности бывшего главы Белого дома к фабрикации дела о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press
Свою позицию Трамп озвучил в социальной сети Truth Social, где опубликовал эмоциональный пост, обвинив экс-президента в злоупотреблении властью и подрыве демократических институтов США.

Публикация секретных документов и обвинения в адрес ЦРУ

По словам Дональда Трампа, директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала сотни ранее засекреченных документов, связанных с делом «Рашагейт». Как утверждает американский лидер, эти материалы якобы доказывают, что Барак Обама лично отдавал распоряжения сотрудникам Центрального разведывательного управления.

Трамп заявил, что речь идет о намеренном создании и распространении ложных разведывательных данных, которые должны были представить его как политика, связанного с Россией. Президент подчеркнул, что, по его мнению, эти действия носили целенаправленный характер и были частью спланированной кампании против него.

Обвинения в попытке подрыва власти и «государственного переворота»

Развивая свою мысль, Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в попытке подорвать его политическую легитимность и фактически организовать государственный переворот. По версии действующего президента, распространение информации о «российском вмешательстве» было направлено на дискредитацию результатов выборов и ослабление позиций новой администрации.

В этой связи Трамп прямо призвал правоохранительные органы начать уголовное преследование экс-президента, подчеркнув, что подобные действия, если они будут доказаны, не могут оставаться безнаказанными, независимо от статуса и прошлого политического веса фигуранта.

Экспертная оценка: почему дело может не получить хода

Между тем ранее эксперты сомневались в том, что Трамп в ближайшее время действительно инициирует активные юридические действия против Обамы. Так, в ноябре прошлого года политолог и американист Рафаэль Ордуханян отмечал, что бывший президент не входит в «первоочередный список» политических оппонентов, с которыми Трамп готов вступить в открытую конфронтацию.

По словам эксперта, несмотря на формальный уход Обамы из большой политики, он по-прежнему сохраняет значительную поддержку в обществе. Особенно это касается цветного электората, для которого Обама остается символической фигурой.

Возможные последствия для внутренней политики США

Ордуханян подчеркивал, что любые громкие расследования или судебные процессы против Обамы могут спровоцировать серьезный общественный резонанс и усилить политическую поляризацию в стране. Масштабный скандал, связанный с именем экс-президента, способен вызвать волну протестных настроений и осложнить внутриполитическую обстановку.

На этом фоне эксперты не исключают, что жесткая риторика Трампа может носить преимущественно политический и информационный характер, а реальные шаги будут зависеть от реакции общества, элит и правоохранительной системы США.

