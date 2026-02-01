Трамп потребовал немедленно арестовать Обаму

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес своего предшественника Барака Обамы, потребовав его немедленного ареста. Поводом стали обвинения в причастности бывшего главы Белого дома к фабрикации дела о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Свою позицию Трамп озвучил в социальной сети Truth Social, где опубликовал эмоциональный пост, обвинив экс-президента в злоупотреблении властью и подрыве демократических институтов США.
По словам Дональда Трампа, директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала сотни ранее засекреченных документов, связанных с делом «Рашагейт». Как утверждает американский лидер, эти материалы якобы доказывают, что Барак Обама лично отдавал распоряжения сотрудникам Центрального разведывательного управления.
Трамп заявил, что речь идет о намеренном создании и распространении ложных разведывательных данных, которые должны были представить его как политика, связанного с Россией. Президент подчеркнул, что, по его мнению, эти действия носили целенаправленный характер и были частью спланированной кампании против него.
Развивая свою мысль, Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в попытке подорвать его политическую легитимность и фактически организовать государственный переворот. По версии действующего президента, распространение информации о «российском вмешательстве» было направлено на дискредитацию результатов выборов и ослабление позиций новой администрации.
В этой связи Трамп прямо призвал правоохранительные органы начать уголовное преследование экс-президента, подчеркнув, что подобные действия, если они будут доказаны, не могут оставаться безнаказанными, независимо от статуса и прошлого политического веса фигуранта.
Между тем ранее эксперты сомневались в том, что Трамп в ближайшее время действительно инициирует активные юридические действия против Обамы. Так, в ноябре прошлого года политолог и американист Рафаэль Ордуханян отмечал, что бывший президент не входит в «первоочередный список» политических оппонентов, с которыми Трамп готов вступить в открытую конфронтацию.
По словам эксперта, несмотря на формальный уход Обамы из большой политики, он по-прежнему сохраняет значительную поддержку в обществе. Особенно это касается цветного электората, для которого Обама остается символической фигурой.
Ордуханян подчеркивал, что любые громкие расследования или судебные процессы против Обамы могут спровоцировать серьезный общественный резонанс и усилить политическую поляризацию в стране. Масштабный скандал, связанный с именем экс-президента, способен вызвать волну протестных настроений и осложнить внутриполитическую обстановку.
На этом фоне эксперты не исключают, что жесткая риторика Трампа может носить преимущественно политический и информационный характер, а реальные шаги будут зависеть от реакции общества, элит и правоохранительной системы США.
