Названы продукты, которые нельзя замораживать

Заморозка — один из самых популярных способов хранения продуктов, позволяющий продлить их срок годности. Однако этот метод может радикально изменять структуру и состав пищи. После разморозки некоторые продукты теряют вкус, текстуру и питательную ценность, что делает их хранение в морозильнике неэффективным. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Эксперт выделила несколько категорий продуктов, которые лучше употреблять свежими или хранить альтернативными способами.
Сюда входят огурцы, салат, редис, арбуз, цитрусовые дольки и другие сочные продукты.
Почему замораживать не стоит:
При заморозке вода в клетках превращается в кристаллы, которые разрушают клеточные стенки.
После разморозки продукт теряет хрусткость и форму, превращаясь в водянистую массу.
Значительная часть водорастворимых витаминов (С, группы В) разрушается, а вкус становится менее выраженным.
Картофель, морковь, свекла и другие корнеплоды с высоким содержанием крахмала не подходят для заморозки.
Что происходит при заморозке:
Крахмал кристаллизуется и расслаивается.
После приготовления овощи становятся зернистыми или водянистыми.
Продукт темнеет и теряет вкусовые качества.
Сюда относятся молоко, кефир, йогурт, сметана, сливки и мягкие сыры.
Особенности заморозки:
Эмульсия «жир-вода» разрушается, появляется расслоение и зернистая структура.
В кисломолочных продуктах погибает часть полезных бактерий.
Исключение составляют твердые сыры: их можно замораживать в натертом виде для приготовления блюд.
Яйца в скорлупе и сваренные вкрутую не подходят для хранения в морозильнике.
Риски заморозки:
Жидкость внутри яйца расширяется, скорлупа трескается, что создаёт условия для проникновения бактерий.
Вареные белки после разморозки становятся резиновыми и водянистыми.
Майонез, голландский соус, а также домашние соусы со сметаной или сливками нельзя замораживать.
Почему:
Эмульсия расслаивается.
После разморозки восстановить однородную текстуру невозможно.
Базилик, кинза, листовой салат и другая свежая зелень предназначена для употребления в свежем виде.
Последствия заморозки:
Зелень теряет упругость, становится бесформенной и темнеет.
Исключение — специально подготовленная измельчённая зелень, предназначенная для добавления в горячие блюда.
Заморозка может сохранить продукт, но не улучшает его качества.
Главные выводы:
Этот метод оправдан, если продукт после разморозки сохраняет вкус, текстуру и питательную ценность.
Замороженные продукты не становятся вредными, но теряют те свойства, ради которых их употребляют.
Стоит замораживать только те продукты, которые хорошо переносят низкие температуры, а все остальное лучше употреблять свежим или использовать альтернативные способы хранения.
Ксения Кузнецова подчёркивает, что правильное хранение помогает максимально сохранить полезные свойства и органолептические качества пищи.
