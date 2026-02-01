Названы продукты, которые нельзя замораживать

Заморозка — один из самых популярных способов хранения продуктов, позволяющий продлить их срок годности. Однако этот метод может радикально изменять структуру и состав пищи. После разморозки некоторые продукты теряют вкус, текстуру и питательную ценность, что делает их хранение в морозильнике неэффективным. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: UfacityNews.ru

Эксперт выделила несколько категорий продуктов, которые лучше употреблять свежими или хранить альтернативными способами.

1. Овощи и фрукты с высоким содержанием воды

Сюда входят огурцы, салат, редис, арбуз, цитрусовые дольки и другие сочные продукты.

Почему замораживать не стоит:

При заморозке вода в клетках превращается в кристаллы, которые разрушают клеточные стенки.

После разморозки продукт теряет хрусткость и форму, превращаясь в водянистую массу.

Значительная часть водорастворимых витаминов (С, группы В) разрушается, а вкус становится менее выраженным.

2. Свежий картофель и крахмалистые корнеплоды

Картофель, морковь, свекла и другие корнеплоды с высоким содержанием крахмала не подходят для заморозки.

Что происходит при заморозке:

Крахмал кристаллизуется и расслаивается.

После приготовления овощи становятся зернистыми или водянистыми.

Продукт темнеет и теряет вкусовые качества.

3. Молочные и кисломолочные продукты

Сюда относятся молоко, кефир, йогурт, сметана, сливки и мягкие сыры.

Особенности заморозки:

Эмульсия «жир-вода» разрушается, появляется расслоение и зернистая структура.

В кисломолочных продуктах погибает часть полезных бактерий.

Исключение составляют твердые сыры: их можно замораживать в натертом виде для приготовления блюд.

4. Яйца

Яйца в скорлупе и сваренные вкрутую не подходят для хранения в морозильнике.

Риски заморозки:

Жидкость внутри яйца расширяется, скорлупа трескается, что создаёт условия для проникновения бактерий.

Вареные белки после разморозки становятся резиновыми и водянистыми.

5. Соусы на эмульсионной основе

Майонез, голландский соус, а также домашние соусы со сметаной или сливками нельзя замораживать.

Почему:

Эмульсия расслаивается.

После разморозки восстановить однородную текстуру невозможно.

6. Свежая зелень

Базилик, кинза, листовой салат и другая свежая зелень предназначена для употребления в свежем виде.

Последствия заморозки:

Зелень теряет упругость, становится бесформенной и темнеет.

Исключение — специально подготовленная измельчённая зелень, предназначенная для добавления в горячие блюда.

Итоговая рекомендация эксперта

Заморозка может сохранить продукт, но не улучшает его качества.

Главные выводы:

Этот метод оправдан, если продукт после разморозки сохраняет вкус, текстуру и питательную ценность.

Замороженные продукты не становятся вредными, но теряют те свойства, ради которых их употребляют.

Стоит замораживать только те продукты, которые хорошо переносят низкие температуры, а все остальное лучше употреблять свежим или использовать альтернативные способы хранения.

Ксения Кузнецова подчёркивает, что правильное хранение помогает максимально сохранить полезные свойства и органолептические качества пищи.