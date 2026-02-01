Ксения Алферова и Егор Бероев официально расстались

Актриса Ксения Алферова подтвердила новость о расставании с актером Егором Бероевым. Их брак, продолжавшийся 25 лет, официально завершен. Об этом Ксения рассказала в интервью НТВ, подчеркнув, что теперь она ощущает себя полностью свободной женщиной, сообщает Lada.kz со ссылкой на news.ru.

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Личные чувства и вера в верность

«Лично у меня? Я могу только за себя говорить. За свои личные чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего не говорю», — заявила Алферова, подчеркнув, что уважает личное пространство и эмоции других, но свои чувства готова открыто обсуждать.

Три года трудностей и переоценка жизни

Актриса призналась, что последние три года брака были особенно сложными. Этот период, по ее словам, стал временем переосмысления, когда она столкнулась с внутренними и внешними вызовами. Сейчас Ксения ощущает ясность и готовность к новой главе своей жизни.

Слухи о новых романах

Интерес к личной жизни Алферовой подогрели недавние публикации музыканта Никиты Преснякова. Он опубликовал фото из гостиничного номера в Испании, на котором заметна женская сумка, что вызвало предположения о возможном новом романе. Пресняков, который осенью 2022 года переехал в США с женой Аленой Красновой, а летом 2025 года развелся, отдыхал в компании друзей, однако никаких подтверждений романа с Алферовой не последовало.

Новый этап и взгляд в будущее

Теперь Ксения Алферова заявляет, что готова к новым жизненным событиям и не боится перемен. Расставание с Бероевым стало для нее символом свободы и возможности полностью сосредоточиться на себе, своих целях и эмоциях.