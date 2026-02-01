В феврале на небе можно будет увидеть почти все планеты Солнечной системы

В феврале жители Земли смогут наблюдать на вечернем небосводе почти все планеты Солнечной системы. Исключением станет только Марс, сообщили астрономы, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: riamo.ru

Какие планеты будут видны

По словам инженера учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева:

Венера будет хорошо заметна низко над горизонтом.

Немного выше и южнее на небе последовательно появятся Меркурий , Луна , Сатурн и Нептун .

Нептун можно будет наблюдать только через телескоп.

Таким образом, любители астрономии смогут увидеть почти весь “планетарный состав” Солнечной системы в вечерние часы конца февраля, если смотреть внимательно.

Особенности видимости Луны и Марса

Луна станет заметной на вечернем небе после 18 февраля .

Марс в этом месяце на вечернем небосводе наблюдать не удастся.

Это связано с особенностями расположения планет относительно Земли и Солнца в феврале 2026 года.

Редкие астрономические события февраля

17 февраля жители Антарктиды смогут наблюдать кольцевое солнечное затмение . Это явление, когда Луна закрывает центр Солнца, оставляя видимым яркий “кольцевой” край.

28 февраля ожидается малый парад планет. В этот день Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера окажутся очень близко друг к другу, разместившись в узком секторе неба шириной около 20 угловых градусов.

Такие редкие выравнивания планет создают уникальные возможности для наблюдений не только любителей астрономии, но и профессиональных астрономов.

Рекомендации для наблюдений

Лучшее время для наблюдений — вечерние часы, после захода Солнца.

Для наблюдения Нептуна потребуется телескоп , остальные планеты можно увидеть невооружённым глазом.

Чистое и малоосвещённое место значительно повысит шансы увидеть планеты.

Таким образом, февраль 2026 года станет насыщенным месяцем для астрономических наблюдений: почти все планеты будут доступны взгляду землян, а редкие события сделают небо особенно интересным.