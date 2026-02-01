В феврале на небе можно будет увидеть почти все планеты Солнечной системы

В феврале жители Земли смогут наблюдать на вечернем небосводе почти все планеты Солнечной системы. Исключением станет только Марс, сообщили астрономы, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.
По словам инженера учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева:
Венера будет хорошо заметна низко над горизонтом.
Немного выше и южнее на небе последовательно появятся Меркурий, Луна, Сатурн и Нептун.
Нептун можно будет наблюдать только через телескоп.
Таким образом, любители астрономии смогут увидеть почти весь “планетарный состав” Солнечной системы в вечерние часы конца февраля, если смотреть внимательно.
Луна станет заметной на вечернем небе после 18 февраля.
Марс в этом месяце на вечернем небосводе наблюдать не удастся.
Это связано с особенностями расположения планет относительно Земли и Солнца в феврале 2026 года.
17 февраля жители Антарктиды смогут наблюдать кольцевое солнечное затмение. Это явление, когда Луна закрывает центр Солнца, оставляя видимым яркий “кольцевой” край.
28 февраля ожидается малый парад планет. В этот день Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера окажутся очень близко друг к другу, разместившись в узком секторе неба шириной около 20 угловых градусов.
Такие редкие выравнивания планет создают уникальные возможности для наблюдений не только любителей астрономии, но и профессиональных астрономов.
Лучшее время для наблюдений — вечерние часы, после захода Солнца.
Для наблюдения Нептуна потребуется телескоп, остальные планеты можно увидеть невооружённым глазом.
Чистое и малоосвещённое место значительно повысит шансы увидеть планеты.
Таким образом, февраль 2026 года станет насыщенным месяцем для астрономических наблюдений: почти все планеты будут доступны взгляду землян, а редкие события сделают небо особенно интересным.
