Врач рассказала, что делать, если заподозрил у себя вирус Нипах

При появлении симптомов, которые могут указывать на заражение вирусом Нипах, важно не обращаться в поликлинику лично , а сразу связаться с медицинскими службами по телефону . Такой совет туристам и людям, недавно вернувшимся из зарубежных поездок, дала кандидат медицинских наук, доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Галина Компанец в комментарии РИА Новости , сообщает Lada.kz.

© REUTERS / CK Thanseer

Почему нельзя идти в поликлинику самостоятельно

По словам специалиста, при первых признаках заболевания после возвращения из другой страны человек должен предупредить врачей дистанционно. Это необходимо не только для собственной безопасности, но и для защиты окружающих.

Если после поездки за границу появляется температура, недомогание или другие тревожные симптомы, не следует самостоятельно посещать медицинское учреждение. Гораздо правильнее — позвонить в больницу, сообщить о недавнем возвращении из другой страны и подробно описать свое состояние, подчеркнула Компанец.

Медик отметила, что подобные симптомы могут быть связаны не только с вирусом Нипах, но и с рядом других инфекционных заболеваний, которые требуют особых мер предосторожности.

Где проводится диагностика вируса Нипах

Как уточнила специалист, необходимые анализы для выявления вируса Нипах проводят не только в Индии, где периодически фиксируются вспышки заболевания, но и в других странах, включая Россию. Это позволяет медикам оперативно реагировать на возможные случаи заражения и изолировать пациентов при необходимости.

Что известно о вирусе Нипах

Ранее сообщалось, что вирус Нипах относится к особо опасным инфекциям и может передаваться человеку от животных. Основными переносчиками считаются летучие мыши, а также свиньи, которые могут выступать промежуточным звеном передачи инфекции.

Заболевание опасно тем, что поражает сразу несколько жизненно важных систем организма:

дыхательную систему ,

центральную нервную систему.

Одним из самых тяжелых осложнений инфекции является развитие энцефалита — воспаления головного мозга, которое нередко приводит к летальному исходу.

Инкубационный период и первые симптомы

Первые признаки болезни, как правило, появляются через 4–7 дней после заражения. Именно в этот период особенно важно внимательно следить за состоянием здоровья после поездок в другие страны и своевременно информировать врачей о любых настораживающих изменениях.

Опасность заболевания

Без своевременной медицинской помощи вирус Нипах в примерно 75% случаев заканчивается смертью пациента, что делает раннее выявление и правильные действия при подозрении на инфекцию критически важными.