Женщина отрезала мужу гениталии и отправилась за покупками

В Бильбао, Испания, произошло резонансное происшествие: 55-летняя женщина напала на своего 67-летнего сожителя, нанеся ему ножевые ранения и ампутировав одно яичко. После этого она спокойно отправилась за покупками, сообщает испанская газета ABC, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным источников:
Женщина позвонила в скорую помощь, сообщив о происшествии;
По прибытии полиции и медиков она призналась в совершении преступления;
Жертвой стал 67-летний мужчина, владелец бара в районе Урибарри.
Следствие выясняет все детали произошедшего, однако полиция пока не комментирует информацию о применённом орудии и характере травм.
Согласно предварительной информации:
Женщина нанесла мужчине несколько ножевых ранений, пока он спал;
Ампутировала одно яичко;
Основной мотив — подозрение в измене партнёра;
После нападения она спокойно вышла на улицу с окровавленными руками и отправилась за покупками, не пытаясь скрыться.
Обвиняемая переехала к мужчине около четырёх лет назад. Соседи характеризовали пару как спокойных и неприметных, что делает произошедшее особенно шокирующим.
Специалисты отмечают, что такие случаи, хотя и крайне редки, могут быть связаны с сочетанием личной ревности и психологических проблем. Правоохранительные органы продолжают расследование.
Полиция пока воздерживается от детальных комментариев;
СМИ обращают внимание на необычное поведение женщины после преступления — поход за покупками;
Социальные сети и общество обсуждают вопросы ревности, доверия в отношениях и психологической устойчивости взрослых людей.
Расследование продолжается, и подробности инцидента будут уточняться.
