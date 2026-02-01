Женщина отрезала мужу гениталии и отправилась за покупками

В Бильбао, Испания, произошло резонансное происшествие: 55-летняя женщина напала на своего 67-летнего сожителя, нанеся ему ножевые ранения и ампутировав одно яичко. После этого она спокойно отправилась за покупками, сообщает испанская газета ABC, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: abc.es

Инцидент произошёл утром 30 января

По данным источников:

Женщина позвонила в скорую помощь, сообщив о происшествии;

По прибытии полиции и медиков она призналась в совершении преступления;

Жертвой стал 67-летний мужчина, владелец бара в районе Урибарри.

Следствие выясняет все детали произошедшего, однако полиция пока не комментирует информацию о применённом орудии и характере травм.

Как произошла атака

Согласно предварительной информации:

Женщина нанесла мужчине несколько ножевых ранений, пока он спал;

Ампутировала одно яичко;

Основной мотив — подозрение в измене партнёра;

После нападения она спокойно вышла на улицу с окровавленными руками и отправилась за покупками, не пытаясь скрыться.

История отношений и характер соседей

Обвиняемая переехала к мужчине около четырёх лет назад. Соседи характеризовали пару как спокойных и неприметных, что делает произошедшее особенно шокирующим.

Специалисты отмечают, что такие случаи, хотя и крайне редки, могут быть связаны с сочетанием личной ревности и психологических проблем. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Последствия и реакция общества

Полиция пока воздерживается от детальных комментариев;

СМИ обращают внимание на необычное поведение женщины после преступления — поход за покупками;

Социальные сети и общество обсуждают вопросы ревности, доверия в отношениях и психологической устойчивости взрослых людей.

Расследование продолжается, и подробности инцидента будут уточняться.