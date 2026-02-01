Академик назвал пять вакцин, продлевающих жизнь

Заместитель президента Российской академии наук, академик РАН, президент Федерального научно-клинического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, научный руководитель Института медицины и здоровья РНИМУ имени Пирогова Александр Румянцев рассказал о пяти видах вакцинации, которые особенно важны для людей старшего возраста. По его словам, эти прививки не только защищают от инфекций, но и могут реально продлить жизнь, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Павел Львов/РИА «Новости»

Почему вакцинация важна для пожилых

Академик Румянцев подчеркнул, что с возрастом иммунная система человека становится менее устойчивой, а значит, пожилые люди более уязвимы перед инфекциями. Даже привычные для молодых болезнетворные вирусы и бактерии могут приводить к тяжелым осложнениям и повышенному риску смертности.

«Для старшего поколения ежегодная защита от инфекций особенно критична, — отметил Румянцев. — Вакцины помогают укрепить иммунитет и снизить вероятность тяжелого течения заболеваний».

Пять ключевых вакцин для долгой жизни

Александр Румянцев выделил следующие пять прививок, которые рекомендуются людям начиная с 60–65 лет:

Грипп

Вакцинация от гриппа должна проводиться ежегодно. Старшее поколение особенно подвержено осложнениям от вируса, и ежегодная прививка помогает снизить риск тяжелых форм заболевания и смерти. Пневмококк

Прививка защищает от пневмококковой инфекции, которая может вызывать пневмонию, менингит и другие опасные заболевания, особенно у пожилых людей с ослабленным иммунитетом. Гемофилюс-инфлюэнца (гемофильная палочка)

Эта вакцина предотвращает инфекции, вызываемые бактерией Haemophilus influenzae, которые часто приводят к осложнениям дыхательных путей, включая бронхиты и пневмонию. Ветряная оспа (ветрянка)

Вакцинация против ветрянки также рекомендована пожилым людям, так как заболевание может давать тяжелые осложнения у лиц старшего возраста. Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ)

Этот вирус является причиной развития опухолевых заболеваний у женщин, а мужчины чаще выступают носителями инфекции. Вакцинация помогает снизить риск передачи и развития онкологических процессов.

Академик уточнил, что кроме прививки от гриппа, остальные четыре вакцины делаются не ежегодно, а в соответствии с установленным вакцинным периодом. Начинать вакцинацию рекомендуется в возрасте 60–65 лет, что, по словам Румянцева, может существенно увеличить продолжительность и качество жизни.

Гигиена слизистой носа как дополнение к вакцинации

30 января врач-стоматолог, ортодонт и клинический директор компании REVIXAN Ирина Фомина обратила внимание на важность ухода за слизистой носа в профилактике вирусных инфекций.

По словам специалиста, носовая слизистая — это первый барьер, с которым сталкиваются вирусы и бактерии. Она обладает собственной системой самоочищения, которая помогает выводить микрочастицы и снижать риск заражения.

Однако в осенне-зимний период холодный воздух и отопление могут нарушать естественные механизмы защиты слизистой. Это повышает риск накопления пыли, вирусов и бактерий, что способствует развитию ОРВИ и других инфекций.

Врач рекомендует:

Периодически проводить промывание носа , чтобы механически удалить вирусы, бактерии и пыль.

Увлажнять слизистую с помощью спреев на основе морской воды, применяя их в формате «душа», чтобы сохранить естественную защиту.

Фомина подчеркнула, что такие простые процедуры могут стать дополнительной мерой защиты для пожилых людей, особенно в сочетании с вакцинацией.

Итог

Современные исследования и рекомендации экспертов показывают: вакцинация и правильный уход за слизистой носа — это эффективные меры, которые помогают пожилым людям сохранить здоровье, снизить риск инфекций и потенциально продлить жизнь. Начав комплексную профилактику с 60–65 лет, можно значительно улучшить качество старшей жизни и снизить вероятность серьезных заболеваний.