У зевоты выявили неожиданный для мозга эффект

Обычное и, на первый взгляд, ничем не примечательное зевание может играть гораздо более сложную роль в работе мозга, чем считалось ранее. Ученые из исследовательской организации Neuroscience Research Australia обнаружили, что во время зевоты в головном мозге запускается направленное движение спинномозговой жидкости, сопровождающееся усиленным притоком крови. Неожиданные результаты исследования опубликованы на сервисе препринтов bioRxiv, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: christinarosepix/Shutterstock/FOTODOM

Как зевание влияет на циркуляцию в мозге

В ходе эксперимента исследователи зафиксировали, что зевание инициирует одновременный отток спинномозговой жидкости и венозной крови из головного мозга в сторону спинного мозга. Такой согласованный поток ранее не связывали с этим рефлексом. Одновременно с этим процессом усиливается приток артериальной крови, обеспечивающей ткани мозга кислородом и питательными веществами.

По мнению ученых, именно эта синхронность движений жидкостей делает зевоту уникальным физиологическим состоянием, отличным от других дыхательных действий.

Эксперимент с МРТ и разные дыхательные режимы

В исследовании приняли участие 22 здоровых взрослых добровольца. Всем участникам проводили магнитно-резонансную томографию, фиксируя изменения в мозге при четырех различных состояниях: спокойном дыхании, зевании, намеренном подавлении зевоты и при сильном глубоком вдохе.

Сравнительный анализ показал, что зевание принципиально отличается от обычного глубокого дыхания. Если при резком вдохе венозная кровь оттекает из мозга, а спинномозговая жидкость, наоборот, направляется внутрь черепа, то во время зевоты оба потока движутся в одном направлении — от головного мозга к позвоночнику.

Усиление притока крови по сонной артерии

Отдельное внимание ученые уделили изменениям кровотока. Выяснилось, что во время зевоты приток крови по сонной артерии увеличивается более чем на 30 процентов по сравнению с показателями при глубоком вдохе.

Авторы исследования предполагают, что такой эффект связан с «освобождением пространства» внутри черепной полости. Одновременный отток венозной крови и спинномозговой жидкости создает условия для дополнительного поступления артериальной крови, что может кратковременно улучшать снабжение мозга кислородом.

Небольшой объем — стабильный эффект

Хотя объем жидкости, перемещающейся за один зевок, оказался сравнительно небольшим и составил всего несколько миллилитров, сам эффект оказался устойчивым. Он наблюдался у всех участников эксперимента без исключения, что говорит о его физиологической закономерности.

При этом МРТ показала, что каждый человек зевает по-своему. У разных добровольцев фиксировались индивидуальные паттерны движений языка, мягкого нёба и мышц горла, что, вероятно, влияет на особенности перераспределения жидкостей.

Что именно запускает этот механизм

Точный биологический механизм, лежащий в основе этого процесса, пока не установлен. Исследователи выдвигают гипотезу, что ключевую роль может играть скоординированная работа мышц шеи, языка и глотки, которая действует как своеобразный «насос», способствующий перемещению жидкостей.

Возможные функции зевоты для мозга

Авторы работы подчеркивают, что обнаруженный эффект может иметь сразу несколько важных функций. Среди возможных задач такого перераспределения жидкости — участие в терморегуляции мозга, выведение продуктов обмена веществ и тонкая настройка нейронной активности.

Однако все эти предположения пока остаются гипотезами. Для подтверждения функциональной роли зевоты ученым предстоит провести дополнительные исследования с более широкими выборками и углубленным анализом нейрофизиологических процессов.