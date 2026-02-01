18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.02.2026, 17:46

У зевоты выявили неожиданный для мозга эффект

Новости Мира 0 499

Обычное и, на первый взгляд, ничем не примечательное зевание может играть гораздо более сложную роль в работе мозга, чем считалось ранее. Ученые из исследовательской организации Neuroscience Research Australia обнаружили, что во время зевоты в головном мозге запускается направленное движение спинномозговой жидкости, сопровождающееся усиленным притоком крови. Неожиданные результаты исследования опубликованы на сервисе препринтов bioRxiv, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: christinarosepix/Shutterstock/FOTODOM
Фото: christinarosepix/Shutterstock/FOTODOM

Как зевание влияет на циркуляцию в мозге

В ходе эксперимента исследователи зафиксировали, что зевание инициирует одновременный отток спинномозговой жидкости и венозной крови из головного мозга в сторону спинного мозга. Такой согласованный поток ранее не связывали с этим рефлексом. Одновременно с этим процессом усиливается приток артериальной крови, обеспечивающей ткани мозга кислородом и питательными веществами.

По мнению ученых, именно эта синхронность движений жидкостей делает зевоту уникальным физиологическим состоянием, отличным от других дыхательных действий.

Эксперимент с МРТ и разные дыхательные режимы

В исследовании приняли участие 22 здоровых взрослых добровольца. Всем участникам проводили магнитно-резонансную томографию, фиксируя изменения в мозге при четырех различных состояниях: спокойном дыхании, зевании, намеренном подавлении зевоты и при сильном глубоком вдохе.

Сравнительный анализ показал, что зевание принципиально отличается от обычного глубокого дыхания. Если при резком вдохе венозная кровь оттекает из мозга, а спинномозговая жидкость, наоборот, направляется внутрь черепа, то во время зевоты оба потока движутся в одном направлении — от головного мозга к позвоночнику.

Усиление притока крови по сонной артерии

Отдельное внимание ученые уделили изменениям кровотока. Выяснилось, что во время зевоты приток крови по сонной артерии увеличивается более чем на 30 процентов по сравнению с показателями при глубоком вдохе.

Авторы исследования предполагают, что такой эффект связан с «освобождением пространства» внутри черепной полости. Одновременный отток венозной крови и спинномозговой жидкости создает условия для дополнительного поступления артериальной крови, что может кратковременно улучшать снабжение мозга кислородом.

Небольшой объем — стабильный эффект

Хотя объем жидкости, перемещающейся за один зевок, оказался сравнительно небольшим и составил всего несколько миллилитров, сам эффект оказался устойчивым. Он наблюдался у всех участников эксперимента без исключения, что говорит о его физиологической закономерности.

При этом МРТ показала, что каждый человек зевает по-своему. У разных добровольцев фиксировались индивидуальные паттерны движений языка, мягкого нёба и мышц горла, что, вероятно, влияет на особенности перераспределения жидкостей.

Что именно запускает этот механизм

Точный биологический механизм, лежащий в основе этого процесса, пока не установлен. Исследователи выдвигают гипотезу, что ключевую роль может играть скоординированная работа мышц шеи, языка и глотки, которая действует как своеобразный «насос», способствующий перемещению жидкостей.

Возможные функции зевоты для мозга

Авторы работы подчеркивают, что обнаруженный эффект может иметь сразу несколько важных функций. Среди возможных задач такого перераспределения жидкости — участие в терморегуляции мозга, выведение продуктов обмена веществ и тонкая настройка нейронной активности.

Однако все эти предположения пока остаются гипотезами. Для подтверждения функциональной роли зевоты ученым предстоит провести дополнительные исследования с более широкими выборками и углубленным анализом нейрофизиологических процессов.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денегНовости Казахстана
06.01.2026, 14:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь