«Пробило X уровень»: на Солнце произошла вспышка высшего класса

Учёные зафиксировали на Солнце мощную вспышку высшего класса X, которая привлекла внимание специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). Информация была опубликована в официальном Telegram-канале лаборатории, где исследователи оперативно делятся данными о солнечной активности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Пробило X уровень только что», — отметили сотрудники лаборатории, подчеркнув, что речь идёт о максимально мощных солнечных вспышках, способных вызвать геомагнитные возмущения и влиять на космическую погоду.

Время пика и возможные новые события

По данным лаборатории, пик вспышки пришёлся на 15:33 по московскому времени. Учёные уточнили, что несмотря на зафиксированное событие, существует высокая вероятность возникновения новых мощных вспышек в ближайшие дни.

«Солнечная активность сейчас проявляется неравномерно, и даже после значительной вспышки могут последовать новые события, — пояснили специалисты. — Прогнозировать их точное время крайне сложно из-за случайного характера солнечных выбросов энергии».

Влияние на Землю и прогноз геомагнитной активности

Позднее исследователи подчеркнули, что текущая вспышка вряд ли повлияет на Землю напрямую. Её активная область находится в стороне от линии Солнце–Земля, поэтому мощные частицы и радиация не должны достигнуть нашей планеты в ближайшее время.

Тем не менее, в Лаборатории солнечной астрономии уточнили, что зона прямого воздействия на Землю ожидается с 3 по 7 февраля, когда активные области Солнца будут находиться в положении, способном вызвать геомагнитные бури. Это значит, что наблюдатели и службы, отслеживающие космическую погоду, должны быть готовы к возможным возмущениям в этот период.

Магнитные бури в 2026 году: чего ожидать

Ранее глава Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев прогнозировал, что 2026 год будет отмечен множеством магнитных бурь, несмотря на общую тенденцию к снижению солнечной активности. Основной причиной этого является рост числа корональных дыр — областей на Солнце с пониженным магнитным полем и высокой солнечной ветровой активностью.

Корональные дыры стали доминирующим фактором геомагнитных возмущений, влияя на магнитосферу Земли и создавая потенциальные риски для спутников, навигационных систем и радиосвязи. Однако, как отмечают специалисты, в работе солнечной активности присутствует «элемент случайности»: мощная вспышка может либо нанести заметный удар по Земле, либо пройти мимо, не вызывая значительных последствий.

Итог

Вспышка класса X на Солнце — это событие редкой мощности, которое требует внимания учёных и служб космической погоды. Хотя текущий выброс энергии напрямую не угрожает Земле, активность на нашей звезде остаётся высокой, и прогнозируемые геомагнитные бури в начале февраля могут оказать влияние на технологические системы и природные явления на планете.