18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.02.2026, 19:25

«Пробило X уровень»: на Солнце произошла вспышка высшего класса

Новости Мира 0 456

Учёные зафиксировали на Солнце мощную вспышку высшего класса X, которая привлекла внимание специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). Информация была опубликована в официальном Telegram-канале лаборатории, где исследователи оперативно делятся данными о солнечной активности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Пробило X уровень только что», — отметили сотрудники лаборатории, подчеркнув, что речь идёт о максимально мощных солнечных вспышках, способных вызвать геомагнитные возмущения и влиять на космическую погоду.

Время пика и возможные новые события

По данным лаборатории, пик вспышки пришёлся на 15:33 по московскому времени. Учёные уточнили, что несмотря на зафиксированное событие, существует высокая вероятность возникновения новых мощных вспышек в ближайшие дни.

«Солнечная активность сейчас проявляется неравномерно, и даже после значительной вспышки могут последовать новые события, — пояснили специалисты. — Прогнозировать их точное время крайне сложно из-за случайного характера солнечных выбросов энергии».

Влияние на Землю и прогноз геомагнитной активности

Позднее исследователи подчеркнули, что текущая вспышка вряд ли повлияет на Землю напрямую. Её активная область находится в стороне от линии Солнце–Земля, поэтому мощные частицы и радиация не должны достигнуть нашей планеты в ближайшее время.

Тем не менее, в Лаборатории солнечной астрономии уточнили, что зона прямого воздействия на Землю ожидается с 3 по 7 февраля, когда активные области Солнца будут находиться в положении, способном вызвать геомагнитные бури. Это значит, что наблюдатели и службы, отслеживающие космическую погоду, должны быть готовы к возможным возмущениям в этот период.

Магнитные бури в 2026 году: чего ожидать

Ранее глава Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев прогнозировал, что 2026 год будет отмечен множеством магнитных бурь, несмотря на общую тенденцию к снижению солнечной активности. Основной причиной этого является рост числа корональных дыр — областей на Солнце с пониженным магнитным полем и высокой солнечной ветровой активностью.

Корональные дыры стали доминирующим фактором геомагнитных возмущений, влияя на магнитосферу Земли и создавая потенциальные риски для спутников, навигационных систем и радиосвязи. Однако, как отмечают специалисты, в работе солнечной активности присутствует «элемент случайности»: мощная вспышка может либо нанести заметный удар по Земле, либо пройти мимо, не вызывая значительных последствий.

Итог

Вспышка класса X на Солнце — это событие редкой мощности, которое требует внимания учёных и служб космической погоды. Хотя текущий выброс энергии напрямую не угрожает Земле, активность на нашей звезде остаётся высокой, и прогнозируемые геомагнитные бури в начале февраля могут оказать влияние на технологические системы и природные явления на планете.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денегНовости Казахстана
06.01.2026, 14:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь