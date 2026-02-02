18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.02.2026, 06:32

Врачи были ошеломлены: в организме француза нашли снаряд столетней давности

Новости Мира 0 451

Во французском городе Тулуза врачи столкнулись с крайне редким и необычным медицинским случаем: в кишечнике 88-летнего местного жителя был обнаружен артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны. О происшествии сообщает издание Le Figaro, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Обращение за медицинской помощью

Пожилой мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, пожаловавшись на выраженный дискомфорт в области прямой кишки. По словам пациента, причиной недомогания стало наличие инородного предмета, который он не мог удалить самостоятельно. После первичного осмотра врачи приняли решение о проведении хирургического вмешательства.

Неожиданная находка хирургов

В ходе операции медики были крайне удивлены характером обнаруженного объекта. Хирург, выполнявший процедуру, установил, что извлеченный предмет является боеприпасом времен Первой мировой войны. Его длина составляла около 16 сантиметров, а диаметр — порядка 4 сантиметров.

Несмотря на потенциальную опасность находки, операция прошла успешно, и состояние пациента удалось стабилизировать. Дополнительных осложнений, по данным врачей, зафиксировано не было.

Реакция властей и дальнейшие действия

После инцидента представители правоохранительных органов заинтересовались происхождением боеприпаса. Пациенту предстоит дать официальные объяснения о том, каким образом у него оказался снаряд, представляющий историческую и потенциальную опасность.

В то же время, как уточняет издание, французские власти не планируют привлекать мужчину к уголовной ответственности. Ситуацию рассматривают как медицинский и бытовой инцидент, не имеющий признаков умысла или угрозы общественной безопасности.

Подобные случаи в мировой практике

Журналисты Le Figaro также напоминают, что необычные обращения в больницы с инородными предметами в организме пациентов происходят и в других странах. Так, ранее в Индии мужчина оказался в реанимации после неудачного эксперимента с промышленным оборудованием.

Во время уборки мастерской он использовал воздушную трубку, подключенную к компрессору, и в какой-то момент решил применить ее небезопасным образом. В результате у пострадавшего резко вздулся живот и возникли серьезные проблемы с дыханием. Коллеги оперативно доставили его в больницу, где врачи направили пациента в отделение интенсивной терапии и сумели спасти ему жизнь.

Медики призывают к осторожности

Специалисты подчеркивают, что подобные инциденты, несмотря на их кажущуюся курьезность, могут представлять серьезную угрозу здоровью и жизни. Врачи настоятельно рекомендуют не проводить опасные эксперименты и своевременно обращаться за медицинской помощью при любых тревожных симптомах.

