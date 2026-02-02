18+
02.02.2026, 07:01

Назван напиток, снижающий риск сердечных болезней, диабета и деменции

Новости Мира 0 483

Регулярное употребление чая, особенно зеленого, может оказать значительное положительное влияние на здоровье человека, снижая риски ряда хронических заболеваний и поддерживая когнитивные функции в пожилом возрасте. Эти выводы основаны на комплексном исследовании Института чайных исследований Китайской академии сельскохозяйственных наук под руководством Минчуаня Яна и Ли Чжоу, опубликованном в журнале Beverage Plant Research (BPR), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ru.pngtree.com
Фото: ru.pngtree.com

Какие болезни может предотвратить чай

Согласно обзору ученых, употребление чая связано со следующими эффектами:

  • Сердечно-сосудистые заболевания: регулярное питье чая способствует снижению артериального давления и улучшению показателей холестерина.

  • Ожирение и контроль массы тела: катехины, содержащиеся в чае, поддерживают обмен веществ и помогают снижать вес у людей с избыточной массой.

  • Диабет 2-го типа: чай улучшает контроль уровня глюкозы, что снижает риск развития диабета.

  • Некоторые виды рака: предварительные данные показывают, что полифенолы могут оказывать защитное действие против определенных опухолей.

  • Здоровье мозга и когнитивные функции: у людей старшего возраста, регулярно употребляющих чай, наблюдается замедление снижения памяти и концентрации, а также меньше биомаркеров болезни Альцгеймера.

  • Поддержка мышечной массы: чайные полифенолы могут замедлять возрастную потерю мышечной силы, улучшая подвижность.

Какие чаи изучались

Исследование охватывало напитки на основе растения Camellia sinensis, включая:

  • Зеленый чай

  • Черный чай

  • Улун

  • Белый чай

Травяные настои в обзор не включались.

Ключевыми биологически активными веществами названы полифенолы, прежде всего катехины, обладающие мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Зеленый чай — лидер по полезности

Наиболее убедительные доказательства пользы были получены для зеленого чая. Основные наблюдения:

  • Люди, регулярно пьющие зеленый чай, демонстрируют ниже артериальное давление и улучшенные показатели холестерина.

  • Снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

  • Поддерживается обмен веществ, что важно при контроле веса.

  • Улучшается контроль глюкозы, что снижает вероятность развития диабета 2-го типа.

Здоровое старение и когнитивная поддержка

Отдельное внимание ученые уделили влиянию чая на старение:

  • Регулярное питье чая связано с замедлением снижения когнитивных функций у пожилых людей.

  • Снижается количество биомаркеров, ассоциированных с болезнью Альцгеймера.

  • Поддерживается мышечная масса и сила, что уменьшает риск падений и потери подвижности.

Ограничения и предостережения

Несмотря на очевидные плюсы, ученые предупреждают о потенциальных рисках:

  1. Обработанные напитки

    • Бутилированные чаи и bubble tea часто содержат сахар, подсластители и консерванты, которые могут нивелировать пользу.

  2. Следы химикатов

    • Иногда чай содержит пестициды, тяжелые металлы и микропластик. Для большинства людей это не представляет серьезного риска, но при регулярном и длительном потреблении стоит учитывать.

  3. Влияние на усвоение минералов

    • Чай может снижать абсорбцию железа и кальция, что важно для людей с дефицитами или тех, кто придерживается растительного рациона.

Рекомендации ученых

  • Предпочтение лучше отдавать традиционно заваренному чаю.

  • Ограничивать потребление обработанных и сладких чайных напитков.

  • Умеренное и регулярное употребление может стать частью профилактики:

    • Сердечных заболеваний

    • Диабета

    • Онкологических заболеваний

  • Для точного понимания долгосрочных эффектов и различий между видами чая необходимы дальнейшие исследования.

