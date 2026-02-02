Назван напиток, снижающий риск сердечных болезней, диабета и деменции

Регулярное употребление чая, особенно зеленого, может оказать значительное положительное влияние на здоровье человека, снижая риски ряда хронических заболеваний и поддерживая когнитивные функции в пожилом возрасте. Эти выводы основаны на комплексном исследовании Института чайных исследований Китайской академии сельскохозяйственных наук под руководством Минчуаня Яна и Ли Чжоу, опубликованном в журнале Beverage Plant Research (BPR), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Согласно обзору ученых, употребление чая связано со следующими эффектами:
Сердечно-сосудистые заболевания: регулярное питье чая способствует снижению артериального давления и улучшению показателей холестерина.
Ожирение и контроль массы тела: катехины, содержащиеся в чае, поддерживают обмен веществ и помогают снижать вес у людей с избыточной массой.
Диабет 2-го типа: чай улучшает контроль уровня глюкозы, что снижает риск развития диабета.
Некоторые виды рака: предварительные данные показывают, что полифенолы могут оказывать защитное действие против определенных опухолей.
Здоровье мозга и когнитивные функции: у людей старшего возраста, регулярно употребляющих чай, наблюдается замедление снижения памяти и концентрации, а также меньше биомаркеров болезни Альцгеймера.
Поддержка мышечной массы: чайные полифенолы могут замедлять возрастную потерю мышечной силы, улучшая подвижность.
Исследование охватывало напитки на основе растения Camellia sinensis, включая:
Зеленый чай
Черный чай
Улун
Белый чай
Травяные настои в обзор не включались.
Ключевыми биологически активными веществами названы полифенолы, прежде всего катехины, обладающие мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Наиболее убедительные доказательства пользы были получены для зеленого чая. Основные наблюдения:
Люди, регулярно пьющие зеленый чай, демонстрируют ниже артериальное давление и улучшенные показатели холестерина.
Снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Поддерживается обмен веществ, что важно при контроле веса.
Улучшается контроль глюкозы, что снижает вероятность развития диабета 2-го типа.
Отдельное внимание ученые уделили влиянию чая на старение:
Регулярное питье чая связано с замедлением снижения когнитивных функций у пожилых людей.
Снижается количество биомаркеров, ассоциированных с болезнью Альцгеймера.
Поддерживается мышечная масса и сила, что уменьшает риск падений и потери подвижности.
Несмотря на очевидные плюсы, ученые предупреждают о потенциальных рисках:
Обработанные напитки
Бутилированные чаи и bubble tea часто содержат сахар, подсластители и консерванты, которые могут нивелировать пользу.
Следы химикатов
Иногда чай содержит пестициды, тяжелые металлы и микропластик. Для большинства людей это не представляет серьезного риска, но при регулярном и длительном потреблении стоит учитывать.
Влияние на усвоение минералов
Чай может снижать абсорбцию железа и кальция, что важно для людей с дефицитами или тех, кто придерживается растительного рациона.
Предпочтение лучше отдавать традиционно заваренному чаю.
Ограничивать потребление обработанных и сладких чайных напитков.
Умеренное и регулярное употребление может стать частью профилактики:
Сердечных заболеваний
Диабета
Онкологических заболеваний
Для точного понимания долгосрочных эффектов и различий между видами чая необходимы дальнейшие исследования.
