Назван напиток, снижающий риск сердечных болезней, диабета и деменции

Регулярное употребление чая, особенно зеленого, может оказать значительное положительное влияние на здоровье человека, снижая риски ряда хронических заболеваний и поддерживая когнитивные функции в пожилом возрасте. Эти выводы основаны на комплексном исследовании Института чайных исследований Китайской академии сельскохозяйственных наук под руководством Минчуаня Яна и Ли Чжоу, опубликованном в журнале Beverage Plant Research (BPR), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.