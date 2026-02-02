18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.02.2026, 09:18

Названы фразы, которые заставят мошенника «сдаться»

Новости Мира 0 499

Граждане все чаще сталкиваются с телефонными и онлайн-мошенниками. Чтобы защитить себя, важно понимать их методы и уметь правильно реагировать. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта партии «Единая Россия» «Цифровая Россия» Антон Немкин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

gtn.lenobl.ru
gtn.lenobl.ru

Мошенники действуют по шаблону

По словам парламентария, аферисты используют четкие алгоритмы, рассчитывая на эмоциональную реакцию человека.

  • Страх перед потерей денег

  • Растерянность и спешка

  • Желание срочно «спасти» свои средства

Все это делает потенциальную жертву уязвимой и управляемой. Мошенники нацелены именно на эмоциональные всплески, надеясь вынудить человека действовать необдуманно.

Как лишить мошенника интереса

Немкин отметил, что главный инструмент защиты — это спокойствие и контроль над ситуацией. Он рекомендует:

  1. Говорить ровным и спокойным тоном.

  2. Отвечать коротко и нейтрально. Например:

    • «Я не решаю такие вопросы по телефону»

    • «Мне нужно официальное уведомление»

  3. Не уточнять детали. Любые вопросы со стороны мошенника о «срочности» или «подтверждении данных» должны встречать отказ без объяснений.

«Спокойный, ровный тон и короткие нейтральные ответы выбивают их из привычной логики и делают разговор непродуктивным», — подчеркнул депутат.

Цель таких действий не в том, чтобы «переиграть» мошенника, а в том, чтобы быстро и безопасно лишить его интереса к конкретному абоненту.

Поддерживает эту стратегию и доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он выделил пять ключевых фраз, после которых разговор с аферистом следует немедленно прекратить.

  • Мошенники часто пугают блокировкой счетов, чтобы вывести человека из равновесия.

  • Использование спокойного и нейтрального языка моментально показывает, что их попытки манипуляции не срабатывают.

Таким образом, наличие «готовых фраз» — это эффективный способ защитить себя, не вступая в рискованные обсуждения и не подвергая свои деньги опасности.

Итог

Главный совет экспертов и законодателей сводится к одному: не поддаваться на эмоциональные манипуляции. Короткие, спокойные и нейтральные ответы, отказ обсуждать детали и требование официального уведомления — основные методы обезоруживания мошенников.

В современном мире, где телефонные и интернет-мошенники становятся все изощреннее, такие простые правила помогают сохранить деньги и нервное спокойствие.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денегНовости Казахстана
06.01.2026, 14:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь