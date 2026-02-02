Названы фразы, которые заставят мошенника «сдаться»

Граждане все чаще сталкиваются с телефонными и онлайн-мошенниками. Чтобы защитить себя, важно понимать их методы и уметь правильно реагировать. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта партии «Единая Россия» «Цифровая Россия» Антон Немкин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Мошенники действуют по шаблону

По словам парламентария, аферисты используют четкие алгоритмы, рассчитывая на эмоциональную реакцию человека.

Страх перед потерей денег

Растерянность и спешка

Желание срочно «спасти» свои средства

Все это делает потенциальную жертву уязвимой и управляемой. Мошенники нацелены именно на эмоциональные всплески, надеясь вынудить человека действовать необдуманно.

Как лишить мошенника интереса

Немкин отметил, что главный инструмент защиты — это спокойствие и контроль над ситуацией. Он рекомендует:

Говорить ровным и спокойным тоном. Отвечать коротко и нейтрально. Например: «Я не решаю такие вопросы по телефону»

«Мне нужно официальное уведомление» Не уточнять детали. Любые вопросы со стороны мошенника о «срочности» или «подтверждении данных» должны встречать отказ без объяснений.

«Спокойный, ровный тон и короткие нейтральные ответы выбивают их из привычной логики и делают разговор непродуктивным», — подчеркнул депутат.

Цель таких действий не в том, чтобы «переиграть» мошенника, а в том, чтобы быстро и безопасно лишить его интереса к конкретному абоненту.

Поддерживает эту стратегию и доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он выделил пять ключевых фраз, после которых разговор с аферистом следует немедленно прекратить.

Мошенники часто пугают блокировкой счетов, чтобы вывести человека из равновесия.

Использование спокойного и нейтрального языка моментально показывает, что их попытки манипуляции не срабатывают.

Таким образом, наличие «готовых фраз» — это эффективный способ защитить себя, не вступая в рискованные обсуждения и не подвергая свои деньги опасности.

Итог

Главный совет экспертов и законодателей сводится к одному: не поддаваться на эмоциональные манипуляции. Короткие, спокойные и нейтральные ответы, отказ обсуждать детали и требование официального уведомления — основные методы обезоруживания мошенников.

В современном мире, где телефонные и интернет-мошенники становятся все изощреннее, такие простые правила помогают сохранить деньги и нервное спокойствие.