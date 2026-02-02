18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.02.2026, 10:43

ШОС меняет правила игры: национальные валюты выходят на первый план

Новости Мира 0 360

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев отметил важный тренд последних лет: в расчетах между странами ШОС растет доля национальных валют. Это помогает членам организации снизить зависимость от какой-либо одной иностранной валюты и укрепляет экономические связи внутри союза, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: ru.apa.az
Фото: ru.apa.az

«В последние годы удельный вес национальных валют в расчетах стабильно увеличивается. Ряд стран ШОС уже активно используют свои валюты в международной торговле», — подчеркнул Ермекбаев, добавив, что процесс требует времени и зависит от множества факторов.

Дорожная карта и постепенное внедрение

Генсек подчеркнул, что рост использования национальных валют был запланирован и реализован в рамках Дорожной карты ШОС на 2022–2025 годы. Целью документа было постепенное увеличение доли национальных денежных единиц в расчетах между странами-участницами.

Это, по словам Ермекбаева, способствует более гибкой и независимой финансовой системе внутри организации, а также снижает риск сильной зависимости от глобальных валютных колебаний.

Вопрос единой валюты пока не стоит

Несмотря на активное использование национальных валют, введение единой валюты ШОС не рассматривается.

«Такой вопрос пока не стоит на повестке дня», — заявил Ермекбаев. Он уточнил, что приоритет отдается созданию гибкой системы расчетов, которая учитывает потребности всех стран-участниц и способствует углублению торгово-экономического сотрудничества.

Экономические проекты по формуле «заинтересованные государства»

Генсек предложил развивать экономические инициативы в формате «заинтересованных государств-членов». Это означает, что страны, проявляющие инициативу, могут первыми запускать проекты, а другие при желании присоединяться позднее.

«Такая возможность закреплена в договорно-правовой базе ШОС и позволит динамично развивать сотрудничество без необходимости включать всех членов одновременно», — пояснил Ермекбаев.

Состав и партнеры ШОС

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. На сегодняшний день в нее входят:

  • Казахстан

  • Россия

  • Беларусь

  • Индия

  • Иран

  • Китай

  • Кыргызстан

  • Таджикистан

  • Пакистан

  • Узбекистан

Страны-партнеры организации:

  • Афганистан, Азербайджан, Армения

  • Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия

  • Турция и Шри-Ланка

Такой формат расширения позволяет ШОС поддерживать экономическое и политическое взаимодействие с десятками стран, не ограничивая инициативы внутри основных членов.

