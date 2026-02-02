ШОС меняет правила игры: национальные валюты выходят на первый план

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев отметил важный тренд последних лет: в расчетах между странами ШОС растет доля национальных валют. Это помогает членам организации снизить зависимость от какой-либо одной иностранной валюты и укрепляет экономические связи внутри союза, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
«В последние годы удельный вес национальных валют в расчетах стабильно увеличивается. Ряд стран ШОС уже активно используют свои валюты в международной торговле», — подчеркнул Ермекбаев, добавив, что процесс требует времени и зависит от множества факторов.
Генсек подчеркнул, что рост использования национальных валют был запланирован и реализован в рамках Дорожной карты ШОС на 2022–2025 годы. Целью документа было постепенное увеличение доли национальных денежных единиц в расчетах между странами-участницами.
Это, по словам Ермекбаева, способствует более гибкой и независимой финансовой системе внутри организации, а также снижает риск сильной зависимости от глобальных валютных колебаний.
Несмотря на активное использование национальных валют, введение единой валюты ШОС не рассматривается.
«Такой вопрос пока не стоит на повестке дня», — заявил Ермекбаев. Он уточнил, что приоритет отдается созданию гибкой системы расчетов, которая учитывает потребности всех стран-участниц и способствует углублению торгово-экономического сотрудничества.
Генсек предложил развивать экономические инициативы в формате «заинтересованных государств-членов». Это означает, что страны, проявляющие инициативу, могут первыми запускать проекты, а другие при желании присоединяться позднее.
«Такая возможность закреплена в договорно-правовой базе ШОС и позволит динамично развивать сотрудничество без необходимости включать всех членов одновременно», — пояснил Ермекбаев.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. На сегодняшний день в нее входят:
Казахстан
Россия
Беларусь
Индия
Иран
Китай
Кыргызстан
Таджикистан
Пакистан
Узбекистан
Страны-партнеры организации:
Афганистан, Азербайджан, Армения
Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия
Турция и Шри-Ланка
Такой формат расширения позволяет ШОС поддерживать экономическое и политическое взаимодействие с десятками стран, не ограничивая инициативы внутри основных членов.
