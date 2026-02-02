18+
02.02.2026, 12:03

Экс-глава пресс-службы Ельцина раскрыла, кто имел над ним почти абсолютную власть

Новости Мира

В отдельные периоды правления первого президента России Бориса Ельцина его ближайшее окружение обладало влиянием, сопоставимым с реальной властью. Одним из таких людей, по словам очевидцев, был начальник Службы безопасности президента Александр Коржаков. Об этом рассказала публицист Марина Юденич — в 1990-е годы она исполняла обязанности главы пресс-службы Ельцина, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Соответствующее заявление Юденич опубликовала в своем Telegram-канале, поделившись воспоминаниями о закулисье российской политики тех лет.

Почти неограниченное влияние на президента

По словам Марины Юденич, в определенные моменты влияние Коржакова на Ельцина становилось фактически безграничным.

«Были времена, когда влияние второго на первого было практически абсолютным», — отметила она.

Речь идет о периоде, когда Коржаков не просто отвечал за физическую безопасность главы государства, но и играл значительную роль в принятии политических решений, контролируя доступ к президенту и формируя его ближайшее окружение.

Как готовили «операцию» по устранению Коржакова

Юденич утверждает, что отстранение Коржакова от власти не было спонтанным решением. По ее словам, операция по его устранению из Кремля готовилась заранее и, по некоторым данным, координировалась на международном уровне.

Публицист заявила, что план по выведению Коржакова из президентского окружения якобы разрабатывался «едва ли не в Вашингтоне», что подчеркивает масштаб политической борьбы вокруг Ельцина в преддверии выборов 1996 года.

«Коробка из-под ксерокса»: ключевой момент конфликта

Решающим эпизодом, приведшим к отставке Коржакова, стало так называемое дело «коробки из-под ксерокса». Этот скандал вошел в историю как один из самых громких и загадочных моментов президентской кампании Бориса Ельцина 1996 года.

Что произошло на самом деле

  • сотрудники милиции, охранявшие Дом правительства РФ, задержали членов избирательного штаба Ельцина — Аркадия Евстафьева и Сергея Лисовского;

  • при них была обнаружена коробка из-под ксерокса;

  • внутри коробки находились 500 тысяч долларов США.

Инцидент сразу вызвал широкий резонанс и стал предметом жесткого политического противостояния внутри президентской команды.

Версии сторон: деньги для кампании или попытка хищения

В окружении Бориса Ельцина позднее пояснили, что обнаруженные средства предназначались для оплаты расходов предвыборной кампании и не носили криминального характера.

Однако Александр Коржаков, по инициативе которого и произошло задержание, настаивал на иной версии. Он утверждал, что Евстафьев и Лисовский якобы собирались похитить деньги, используя их в личных целях.

Именно эта позиция Коржакова, по мнению многих наблюдателей, стала переломной точкой в его отношениях с президентом и его ближайшим окружением.

Отставка и закрытие уголовного дела

После скандала Александр Коржаков был вынужден подать заявление об отставке с поста начальника Службы безопасности президента. Его уход стал символом ослабления силового влияния на Ельцина в финальной стадии предвыборной кампании.

При этом:

  • уголовное дело, возбужденное против Сергея Лисовского и Аркадия Евстафьева, было вскоре закрыто;

  • никаких обвинительных приговоров вынесено не было;

  • официально версия о хищении средств подтверждения не получила.

Политический итог истории

История с «коробкой из-под ксерокса» стала не просто уголовным эпизодом, а важным политическим сигналом. Она обозначила смену баланса сил внутри кремлевского окружения и фактически положила конец эпохе, когда начальник президентской охраны мог оказывать решающее влияние на главу государства.

По словам Марины Юденич, этот момент стал финальной точкой в периоде, когда власть рядом с президентом была сосредоточена в руках одного человека.

