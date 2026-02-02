18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
02.02.2026, 13:45

В сети обсудили внешность детей Меладзе от Джанабаевой: «Азиатская кровь победила грузинскую»

Новости Мира 0 567

Певица Альбина Джанабаева недавно поделилась редкими семейными кадрами в Instagram, на которых запечатлены она, супруг Валерий Меладзе и их дети. Эти фотографии стали поводом для бурного обсуждения среди подписчиков, особенно в части того, на кого из родителей похожи дети, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: albinadzhanabaeva/Instagram
Фото: albinadzhanabaeva/Instagram

Семейная встреча в Лондоне

Джанабаева рассказала, что вместе с мужем и младшими детьми они прилетели к старшему сыну Константину, который живет в Лондоне. Исполнительница отметила, что эти минуты для семьи особенно ценны:

«Самые ценные моменты», — подписала пост экс-солистка «ВИА Гры».

Фотографии демонстрируют, как семья проводит время вместе, и подчеркивают теплую атмосферу между детьми и родителями.

Реакция подписчиков: «Азиатская кровь победила грузинскую»

Комментарии под публикацией разделились на две темы: восхищение внешностью детей и обсуждение генетики. Подписчики писали:

  • «Какой старший красавчик, на маму похож»

  • «Все дети мамины. Вот это гены»

  • «Красивая семья»

  • «Азиатская кровь победила грузинскую»

  • «Действительно, все трое — копии матери»

  • «Вот это да, все такие светлые»

  • «Ну мамины»

  • «Меладзе как будто мимо проходил»

  • «Надо же, копии Джанабаевой»

Таким образом, большинство пользователей отметили сходство детей с матерью и светлый тип внешности малышей, что вызвало немало шуток и обсуждений в сети.

Состав семьи и возраст детей

Семья Меладзе и Джанабаевой состоит из четырех детей:

  • Константин — старший сын, 21 год

  • Лука — 11 лет

  • Агата — 4 года

Старший сын проживает отдельно, в Лондоне, а младшие дети пока растут с родителями.

Отношения пары и воспитание детей

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе официально зарегистрировали брак в 2014 году. Певица неоднократно говорила в интервью о принципах воспитания дочери:

  • Пара растит Агату без помощи нянь, чтобы не упустить важные моменты жизни ребенка

  • Такой подход отличается от воспитания старших сыновей, для которых помощь нянь была более значимой

Дети от предыдущего брака Меладзе

От первого брака с Ириной Малухиной у Валерия Меладзе есть три дочери. Экс-супруга артиста публично рассказывала:

  • Она несколько лет не знала о романе мужа с Джанабаевой

  • Искренне поздравляла Альбину с рождением первенца

  • На момент появления Константина младшей дочери Арине было два года

  • Несмотря на сложившуюся ситуацию, Малухина никогда не запрещала детям общаться с отцом

Эти детали подчеркивают, что отношения между бывшими супругами остаются относительно конструктивными ради благополучия детей.

2
0
0
