В сети обсудили внешность детей Меладзе от Джанабаевой: «Азиатская кровь победила грузинскую»

Певица Альбина Джанабаева недавно поделилась редкими семейными кадрами в Instagram, на которых запечатлены она, супруг Валерий Меладзе и их дети. Эти фотографии стали поводом для бурного обсуждения среди подписчиков, особенно в части того, на кого из родителей похожи дети, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Джанабаева рассказала, что вместе с мужем и младшими детьми они прилетели к старшему сыну Константину, который живет в Лондоне. Исполнительница отметила, что эти минуты для семьи особенно ценны:
«Самые ценные моменты», — подписала пост экс-солистка «ВИА Гры».
Фотографии демонстрируют, как семья проводит время вместе, и подчеркивают теплую атмосферу между детьми и родителями.
Комментарии под публикацией разделились на две темы: восхищение внешностью детей и обсуждение генетики. Подписчики писали:
«Какой старший красавчик, на маму похож»
«Все дети мамины. Вот это гены»
«Красивая семья»
«Азиатская кровь победила грузинскую»
«Действительно, все трое — копии матери»
«Вот это да, все такие светлые»
«Ну мамины»
«Меладзе как будто мимо проходил»
«Надо же, копии Джанабаевой»
Таким образом, большинство пользователей отметили сходство детей с матерью и светлый тип внешности малышей, что вызвало немало шуток и обсуждений в сети.
Семья Меладзе и Джанабаевой состоит из четырех детей:
Константин — старший сын, 21 год
Лука — 11 лет
Агата — 4 года
Старший сын проживает отдельно, в Лондоне, а младшие дети пока растут с родителями.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе официально зарегистрировали брак в 2014 году. Певица неоднократно говорила в интервью о принципах воспитания дочери:
Пара растит Агату без помощи нянь, чтобы не упустить важные моменты жизни ребенка
Такой подход отличается от воспитания старших сыновей, для которых помощь нянь была более значимой
От первого брака с Ириной Малухиной у Валерия Меладзе есть три дочери. Экс-супруга артиста публично рассказывала:
Она несколько лет не знала о романе мужа с Джанабаевой
Искренне поздравляла Альбину с рождением первенца
На момент появления Константина младшей дочери Арине было два года
Несмотря на сложившуюся ситуацию, Малухина никогда не запрещала детям общаться с отцом
Эти детали подчеркивают, что отношения между бывшими супругами остаются относительно конструктивными ради благополучия детей.
