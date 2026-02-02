В сети обсудили внешность детей Меладзе от Джанабаевой: «Азиатская кровь победила грузинскую»

Певица Альбина Джанабаева недавно поделилась редкими семейными кадрами в Instagram, на которых запечатлены она, супруг Валерий Меладзе и их дети. Эти фотографии стали поводом для бурного обсуждения среди подписчиков, особенно в части того, на кого из родителей похожи дети, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: albinadzhanabaeva/Instagram

Семейная встреча в Лондоне

Джанабаева рассказала, что вместе с мужем и младшими детьми они прилетели к старшему сыну Константину, который живет в Лондоне. Исполнительница отметила, что эти минуты для семьи особенно ценны:

«Самые ценные моменты», — подписала пост экс-солистка «ВИА Гры».

Фотографии демонстрируют, как семья проводит время вместе, и подчеркивают теплую атмосферу между детьми и родителями.

Реакция подписчиков: «Азиатская кровь победила грузинскую»

Комментарии под публикацией разделились на две темы: восхищение внешностью детей и обсуждение генетики. Подписчики писали:

«Какой старший красавчик, на маму похож»

«Все дети мамины. Вот это гены»

«Красивая семья»

«Азиатская кровь победила грузинскую»

«Действительно, все трое — копии матери»

«Вот это да, все такие светлые»

«Ну мамины»

«Меладзе как будто мимо проходил»

«Надо же, копии Джанабаевой»

Таким образом, большинство пользователей отметили сходство детей с матерью и светлый тип внешности малышей, что вызвало немало шуток и обсуждений в сети.

Состав семьи и возраст детей

Семья Меладзе и Джанабаевой состоит из четырех детей:

Константин — старший сын, 21 год

Лука — 11 лет

Агата — 4 года

Старший сын проживает отдельно, в Лондоне, а младшие дети пока растут с родителями.

Отношения пары и воспитание детей

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе официально зарегистрировали брак в 2014 году. Певица неоднократно говорила в интервью о принципах воспитания дочери:

Пара растит Агату без помощи нянь, чтобы не упустить важные моменты жизни ребенка

Такой подход отличается от воспитания старших сыновей, для которых помощь нянь была более значимой

Дети от предыдущего брака Меладзе

От первого брака с Ириной Малухиной у Валерия Меладзе есть три дочери. Экс-супруга артиста публично рассказывала:

Она несколько лет не знала о романе мужа с Джанабаевой

Искренне поздравляла Альбину с рождением первенца

На момент появления Константина младшей дочери Арине было два года

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Малухина никогда не запрещала детям общаться с отцом

Эти детали подчеркивают, что отношения между бывшими супругами остаются относительно конструктивными ради благополучия детей.