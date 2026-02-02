«Сов» предупредили о неочевидной опасности позднего засыпания

Новое исследование ученых из Барселонского университета выявило скрытую опасность привычки поздно ложиться спать. Как показал мета-анализ, опубликованный в журнале Nutrients, люди с вечерним хронотипом — так называемые «совы» — подвергаются повышенному риску деградации мышечной ткани из-за особенностей своего образа жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: vesti-yamal.ru

Кто такие «совы» и чем они отличаются от «жаворонков»

Хронотип — это врожденная предрасположенность организма быть более активным в определенное время суток. В зависимости от хронотипа люди делятся на:

«Жаворонков» : активны преимущественно утром, рано ложатся и встают, их режим питания и физической активности более структурирован.

«Сов»: активны вечером, склонны к позднему приему пищи, нерегулярному сну и менее стабильной физической активности.

По словам исследователей, привычки «сов» часто отражают биологические ритмы, которые противоречат социальному графику: работа, учеба и общественные обязанности вынуждают их вставать раньше естественного времени бодрствования, что приводит к хроническому нарушению циркадных ритмов.

Как вечерний образ жизни влияет на здоровье мышц

Мета-анализ, проведенный командой Барселонского университета, показал несколько ключевых тенденций:

Поздний прием пищи

«Совы» чаще переносят основной прием калорий на вечер и даже ночное время, что влияет на метаболизм и усвоение питательных веществ. Нерегулярный сон

В отличие от «жаворонков», у «сов» режим сна нестабильный, что снижает эффективность восстановления организма. Меньшая физическая активность

Спорт и движение у «сов» реже встроены в ежедневный распорядок, что негативно сказывается на поддержании мышечной массы.

Совокупность этих факторов может нарушать энергетический обмен, снижать синтез белка и уменьшать чувствительность тканей к инсулину.

Биологические механизмы деградации мышц

Ученые отмечают, что несогласованность между внутренними биологическими часами организма и внешним социальным графиком отражается на работе генов, ответственных за:

Синтез белка , который необходим для роста и восстановления мышц;

Восстановление мышечной ткани после физических нагрузок;

Метаболическую чувствительность к инсулину, влияющую на усвоение углеводов и жиров.

Если «совы» ведут малоподвижный образ жизни и потребляют избыточное количество калорий, это сочетание создает условия для постепенной деградации мышечной массы. В долгосрочной перспективе это может проявляться в саркопеническом ожирении — состоянии, при котором избыток жира сочетается с ослаблением мышц.

Почему хронотип не равен привычкам

Исследователи подчеркивают: хронотип — это врожденная особенность организма, а не вопрос самодисциплины или образа жизни. Невозможно просто «перестроить» внутренние часы, но можно:

Планировать время приема пищи так, чтобы оно совпадало с биологическим оптимумом;

Подбирать время тренировок с учетом индивидуальной активности;

Регуляризовать сон, чтобы минимизировать расхождение с естественными циркадными ритмами.

Эти меры помогают снизить риск потери мышечной массы и нарушения обмена веществ, даже если человек по природе «сова».

Практическая рекомендация

Даже если вы привыкли к позднему сну, важно:

Стараться не откладывать основной прием калорий слишком поздно;

Включать регулярную физическую активность в распорядок дня;

Сохранять стабильность сна, насколько это возможно.

Такой подход поможет уменьшить негативное влияние вечернего хронотипа на мышцы и общее здоровье организма.