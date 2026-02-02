18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.02.2026, 15:10

«Сов» предупредили о неочевидной опасности позднего засыпания

Новости Мира 0 316

Новое исследование ученых из Барселонского университета выявило скрытую опасность привычки поздно ложиться спать. Как показал мета-анализ, опубликованный в журнале Nutrients, люди с вечерним хронотипом — так называемые «совы» — подвергаются повышенному риску деградации мышечной ткани из-за особенностей своего образа жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: vesti-yamal.ru
Фото: vesti-yamal.ru

Кто такие «совы» и чем они отличаются от «жаворонков»

Хронотип — это врожденная предрасположенность организма быть более активным в определенное время суток. В зависимости от хронотипа люди делятся на:

  • «Жаворонков»: активны преимущественно утром, рано ложатся и встают, их режим питания и физической активности более структурирован.

  • «Сов»: активны вечером, склонны к позднему приему пищи, нерегулярному сну и менее стабильной физической активности.

По словам исследователей, привычки «сов» часто отражают биологические ритмы, которые противоречат социальному графику: работа, учеба и общественные обязанности вынуждают их вставать раньше естественного времени бодрствования, что приводит к хроническому нарушению циркадных ритмов.

Как вечерний образ жизни влияет на здоровье мышц

Мета-анализ, проведенный командой Барселонского университета, показал несколько ключевых тенденций:

  1. Поздний прием пищи
    «Совы» чаще переносят основной прием калорий на вечер и даже ночное время, что влияет на метаболизм и усвоение питательных веществ.

  2. Нерегулярный сон
    В отличие от «жаворонков», у «сов» режим сна нестабильный, что снижает эффективность восстановления организма.

  3. Меньшая физическая активность
    Спорт и движение у «сов» реже встроены в ежедневный распорядок, что негативно сказывается на поддержании мышечной массы.

Совокупность этих факторов может нарушать энергетический обмен, снижать синтез белка и уменьшать чувствительность тканей к инсулину.

Биологические механизмы деградации мышц

Ученые отмечают, что несогласованность между внутренними биологическими часами организма и внешним социальным графиком отражается на работе генов, ответственных за:

  • Синтез белка, который необходим для роста и восстановления мышц;

  • Восстановление мышечной ткани после физических нагрузок;

  • Метаболическую чувствительность к инсулину, влияющую на усвоение углеводов и жиров.

Если «совы» ведут малоподвижный образ жизни и потребляют избыточное количество калорий, это сочетание создает условия для постепенной деградации мышечной массы. В долгосрочной перспективе это может проявляться в саркопеническом ожирении — состоянии, при котором избыток жира сочетается с ослаблением мышц.

Почему хронотип не равен привычкам

Исследователи подчеркивают: хронотип — это врожденная особенность организма, а не вопрос самодисциплины или образа жизни. Невозможно просто «перестроить» внутренние часы, но можно:

  • Планировать время приема пищи так, чтобы оно совпадало с биологическим оптимумом;

  • Подбирать время тренировок с учетом индивидуальной активности;

  • Регуляризовать сон, чтобы минимизировать расхождение с естественными циркадными ритмами.

Эти меры помогают снизить риск потери мышечной массы и нарушения обмена веществ, даже если человек по природе «сова».

Практическая рекомендация

Даже если вы привыкли к позднему сну, важно:

  • Стараться не откладывать основной прием калорий слишком поздно;

  • Включать регулярную физическую активность в распорядок дня;

  • Сохранять стабильность сна, насколько это возможно.

Такой подход поможет уменьшить негативное влияние вечернего хронотипа на мышцы и общее здоровье организма.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денегНовости Казахстана
06.01.2026, 14:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь