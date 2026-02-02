«Радиостанция Судного дня» передала таинственные сигналы — эксперты в недоумении

2 февраля коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная в народе как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», неожиданно передала в эфир необычное сообщение. Об этом сообщили наблюдатели Telegram-канала «УВБ-76 логи», который круглосуточно отслеживает сигналы станции, передает Lada.kz.

Что передала станция

По данным канала, в 11:15 по московскому времени УВБ-76 вновь «ожила»: привычный для нее набор букв и цифр был дополнен редкой двойной шифровкой. Среди символов особое внимание привлекли два слова — «маркетинг» и «узелокус». По информации специалистов, ранее ни одно из этих слов никогда не звучало в эфирах станции, что делает их появление особенно загадочным.

Кто и зачем слушает «Жужжалку»

УВБ-76 ведет вещание с 1970-х годов, в обычное время передавая лишь монотонный жужжащий сигнал, что и принесло ей прозвище «Жужжалка». Станция часто ассоциируется с военными и спецслужбами: по одной из версий, она является частью системы связи, созданной в СССР в период холодной войны, которая якобы продолжает использоваться в России до сих пор.

Множество версий и догадок

Такая редкая активизация сразу породила массу спекуляций. Эксперты и энтузиасты коротковолнового вещания пытаются понять, что именно означает новая комбинация символов. Ясно одно: появление слов «маркетинг» и «узелокус» вызывает вопросы, на которые пока нет официальных ответов.

Почему это интересно

Любые сигналы УВБ-76 традиционно воспринимаются как «тревожные» или «предвестники чего-то важного» в среде наблюдателей за военными радиостанциями. Появление новых шифров после десятилетий почти непрерывного жужжания делает сегодняшнюю передачу уникальной и интригующей как для специалистов, так и для простых любителей радиосигналов.