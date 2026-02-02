18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.02.2026, 17:40

Проверка за полминуты: частный детектив рассказал, как распознать возможную измену супруга

Новости Мира 0 317

Онлайн-платформы для знакомств давно перестали быть пространством исключительно для свободных людей. По словам специалистов, на подобных сайтах нередко регистрируются пользователи, уже состоящие в браке или длительных отношениях. Именно поэтому цифровая активность все чаще становится источником тревожных подозрений в семьях, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: tgstat.ru
Фото: tgstat.ru

Сайты знакомств как скрытая зона риска

Британский частный детектив Пол Эванс в интервью изданию Metro поделился простым, но показательным способом, который может помочь пролить свет на верность партнера.

Что нужно для быстрой проверки

По словам эксперта, для первичной проверки не требуется никаких специальных навыков или технических знаний. Достаточно располагать базовой информацией:

  • номером телефона супруга или супруги;

  • адресом электронной почты, которым человек пользуется регулярно.

Именно эти данные чаще всего используются при регистрации на сайтах знакомств.

Как работает метод

Суть способа предельно проста. Человек, испытывающий сомнения, может попытаться создать новую учетную запись на популярном сервисе знакомств, используя номер телефона или электронную почту партнера.

Если такие данные уже были использованы ранее, система автоматически уведомит об этом — например, сообщит, что аккаунт с указанными параметрами уже существует. Вся процедура занимает не более полуминуты.

«Контактные данные позволяют получить необходимую информацию буквально за 30 секунд», — пояснил Пол Эванс.

Почему не стоит спешить с выводами

В то же время детектив призывает не делать резких и однозначных выводов. Наличие учетной записи еще не всегда свидетельствует об измене или попытках ее совершить.

Эксперт обращает внимание на важный нюанс: аккаунт мог быть создан задолго до вступления в брак или начала серьезных отношений и с тех пор просто не использоваться.

Когда сигнал действительно тревожный

По словам Эванса, насторожиться стоит в тех случаях, когда:

  • супруги состоят в браке много лет;

  • нет логичного объяснения наличию активной учетной записи;

  • данные используются регулярно или недавно обновлялись.

В подобной ситуации, считает специалист, речь может идти уже не о случайности, а о серьезном поводе для разговора и переоценки доверия в отношениях.

Цифровые следы как зеркало личной жизни

Эксперты отмечают: в эпоху цифровых технологий многие аспекты личной жизни оставляют следы в интернете. Однако любые онлайн-находки требуют взвешенного подхода и спокойного анализа — без эмоций и поспешных обвинений.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денегНовости Казахстана
06.01.2026, 14:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь