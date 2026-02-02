Проверка за полминуты: частный детектив рассказал, как распознать возможную измену супруга

Онлайн-платформы для знакомств давно перестали быть пространством исключительно для свободных людей. По словам специалистов, на подобных сайтах нередко регистрируются пользователи, уже состоящие в браке или длительных отношениях. Именно поэтому цифровая активность все чаще становится источником тревожных подозрений в семьях, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Сайты знакомств как скрытая зона риска

Британский частный детектив Пол Эванс в интервью изданию Metro поделился простым, но показательным способом, который может помочь пролить свет на верность партнера.

Что нужно для быстрой проверки

По словам эксперта, для первичной проверки не требуется никаких специальных навыков или технических знаний. Достаточно располагать базовой информацией:

номером телефона супруга или супруги;

адресом электронной почты, которым человек пользуется регулярно.

Именно эти данные чаще всего используются при регистрации на сайтах знакомств.

Как работает метод

Суть способа предельно проста. Человек, испытывающий сомнения, может попытаться создать новую учетную запись на популярном сервисе знакомств, используя номер телефона или электронную почту партнера.

Если такие данные уже были использованы ранее, система автоматически уведомит об этом — например, сообщит, что аккаунт с указанными параметрами уже существует. Вся процедура занимает не более полуминуты.

«Контактные данные позволяют получить необходимую информацию буквально за 30 секунд», — пояснил Пол Эванс.

Почему не стоит спешить с выводами

В то же время детектив призывает не делать резких и однозначных выводов. Наличие учетной записи еще не всегда свидетельствует об измене или попытках ее совершить.

Эксперт обращает внимание на важный нюанс: аккаунт мог быть создан задолго до вступления в брак или начала серьезных отношений и с тех пор просто не использоваться.

Когда сигнал действительно тревожный

По словам Эванса, насторожиться стоит в тех случаях, когда:

супруги состоят в браке много лет;

нет логичного объяснения наличию активной учетной записи;

данные используются регулярно или недавно обновлялись.

В подобной ситуации, считает специалист, речь может идти уже не о случайности, а о серьезном поводе для разговора и переоценки доверия в отношениях.

Цифровые следы как зеркало личной жизни

Эксперты отмечают: в эпоху цифровых технологий многие аспекты личной жизни оставляют следы в интернете. Однако любые онлайн-находки требуют взвешенного подхода и спокойного анализа — без эмоций и поспешных обвинений.