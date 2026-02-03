Золото стало стремительно дешеветь

На международных площадках наблюдается резкое снижение цен на золото. Согласно данным биржи Comex , стоимость тройской унции впервые с 22 января опустилась ниже отметки $4700 , демонстрируя стремительную динамику падения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Китайские инвесторы ускорили обвал

Аналитики отмечают, что одной из ключевых причин снижения стали действия инвесторов из Китая. По данным агентства Bloomberg, местные спекулянты активно продавали золото, рассчитывая на краткосрочную прибыль от колебаний цен на драгоценные металлы.

Массовая распродажа фьючерсов

Сильные продажи привели к избытку предложения на рынке. Торговые платформы зафиксировали резкое увеличение объёмов продаж фьючерсов на золото, что усилило давление на котировки. Эксперты подчеркивают: именно резкий всплеск торговых операций стал решающим фактором текущего падения цен.

Последствия для инвесторов

Снижение цены золота может стать тревожным сигналом для инвесторов и участников фондового рынка, ориентированных на драгоценные металлы как средство защиты капиталов. По оценкам специалистов, дальнейшие колебания цен будут зависеть от активности крупных игроков и глобальных экономических факторов, включая спрос со стороны Китая и других ключевых потребителей.