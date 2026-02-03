Эксперт назвал привычку, продлевающую жизнь

Исследования показывают, что продление жизни может зависеть не только от диет и физических упражнений, но и от простых повседневных привычек. Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер подчеркнул, что одна из таких практик — обычный дневной сон, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Michelangelo Gratton/moodboard

Дневной сон и его влияние на здоровье

Дэн Бюттнер, посвятивший десятилетия изучению регионов с наибольшей продолжительностью жизни, обратил внимание на то, что многие привычки долгожителей не требуют значительных усилий и при этом приносят удовольствие. Среди них он выделил традиционный дневной сон, особенно распространенный в странах Средиземноморья, таких как Греция.

По словам эксперта, регулярный дневной сон продолжительностью хотя бы 20 минут, практикуемый примерно пять раз в неделю, способен снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. Такой подход к отдыху помогает организму восстановиться, снижает стресс и положительно влияет на работу сердца.

«Лучшие привычки для долголетия — это те, которые делают жизнь приятной и не воспринимаются как обязанность», — отмечает Бюттнер.

Питание как фактор долголетия

Помимо сна, исследователь обратил внимание на рацион долгожителей. Он назвал фасоль одним из ключевых продуктов, которые способствуют увеличению продолжительности жизни.

Согласно его наблюдениям, регулярное употребление одной чашки вареной фасоли может увеличить жизнь примерно на четыре года. Этот продукт богат белком, клетчаткой и антиоксидантами, что делает его особенно ценным для поддержания здоровья сердца и сосудов.

Простые привычки — ключ к долгой жизни

Бюттнер подчеркивает, что секрет долгожителей кроется в простых и приятных привычках, которые можно легко включить в повседневную жизнь:

Короткий дневной сон несколько раз в неделю;

Умеренное и осознанное питание, включающее фасоль и другие натуральные продукты;

Снижение стрессовых факторов и забота о психологическом комфорте;

Регулярная физическая активность, но без чрезмерных нагрузок.

Эксперт считает, что именно сочетание этих простых практик делает жизнь не только длиннее, но и качественнее.