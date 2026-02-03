18+
03.02.2026, 07:03

Знаменитый сурок предсказал затяжную зиму

Новости Мира

Знаменитый сурок-предсказатель по имени Фил, живущий в американском городке Панксатони, вновь сделал свое известное пророчество о погоде. Как сообщает издание Tallahassee Democrat, этот традиционный ритуал определяет дату наступления весны для жителей США уже более века, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Церемония при экстремальном морозе

Традиционное мероприятие прошло ранним утром при температуре минус 18 градусов Цельсия. Несмотря на сильный мороз, сотни людей собрались у дупла сурка, чтобы стать свидетелями исторического момента. Смотрители аккуратно извлекли Фила из его укрытия, продемонстрировав, что внимательно «слушают» его поведение.

Вскоре они объявили, что Фил увидел свою тень. Согласно популярному поверью, это означает: зима будет затяжной и продлится ещё как минимум шесть недель. Если бы сурок вышел из дупла спокойно, без признаков испуга, это считалось бы знаком раннего прихода весны.

История удивительной традиции

Привычка спрашивать сурка о погоде зародилась в 1880-х годах среди немецких иммигрантов, поселившихся в Пенсильвании. С тех пор церемония ежегодно привлекает тысячи людей, желающих лично увидеть необычный ритуал.

Во время мероприятия мужчины в цилиндрах и траурных костюмах достают сурка из дупла и оглашают его «вердикт», вызывая живой интерес и восторг у публики.

Точность прогнозов Фила вызывает сомнения

Хотя сурки Панксатони предсказывают погоду почти 140 лет, их «прогнозы» далеко не всегда оказываются верными. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, при рейтинге 19 животных-предсказателей первое место занимает сурок Чак из Нью-Йорка. Его точность достигает 85 процентов — почти вдвое выше, чем у Фила.

Менее удачным оказался прогноз черепахи Мохаве Макс из Невады, которая ошибалась в 75 процентах случаев. Таким образом, даже знаменитый Фил не гарантирует стопроцентный прогноз, однако его ежегодный ритуал остаётся одной из самых популярных традиций страны.




