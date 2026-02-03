Вампиры среди нас: кто крадёт вашу энергию и как с этим бороться

Кира Макарова, клинический психолог и нейропсихолог, рассказала о том, как токсичные люди влияют на психику и как сохранять эмоциональный ресурс, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: sunhome.ru

Кто такие «энергетические вампиры»

В психологии термин «энергетический вампир» описывает человека, который нарушает чужие психологические границы в процессе общения. Обычно это люди, сосредоточенные на себе, своих проблемах и потребностях. Общение с ними почти всегда одностороннее: вы слушаете, а они говорят.

Психолог Кира Макарова поясняет:

«Эти люди не проявляют эмпатию, не интересуются другими, используют собеседника как «слушательный аппарат» или «жилетку» для своих эмоций».

Пример из жизни: после часового созвона в Zoom, телефонного разговора с родственником или совещания вы чувствуете себя полностью выжатым, энергия на нуле, настроение упало. Это не мистическое явление, а естественная реакция психики на токсичное общение.

Почему мы выходим из таких разговоров опустошенными

Люди — социальные существа, нам необходимо общение, но его качество имеет огромное значение.

Мозг в процессе общения обрабатывает огромный объем данных: слова, интонации, жесты, эмоциональное состояние собеседника. Когда мы сталкиваемся с чужим негативом, мозг «вбирает» эти эмоции и начинает реагировать на них как на свои.

«Эмоции требуют огромных затрат энергии. Они временно «отключают» критическое и логическое мышление, создавая когнитивную нагрузку. Это стресс, который приводит к ощущению небезопасности, упадку сил и потере удовольствия», — объясняет Макарова.

Основные типы «энергетических вампиров»

Эксперт выделяет несколько характерных моделей поведения, которые наиболее истощают собеседника.

1. «Пустые разговоры»

Эгоцентрики, которые говорят много, но не слушают других. Их монологи лишены интереса к собеседнику, а после беседы остаётся ощущение потраченного впустую времени.

2. Манипуляции эмоциями

Используют чувство вины, обвинения, капризы и истерики.

«Они выпрашивают любовь, обвиняют других в своих неудачах, требуют внимания», — поясняет Макарова.

3. «Общение сверху»

Люди с нарциссическими чертами и завышенной самооценкой. Они доминируют в разговоре, принижают успехи других и всегда стремятся «оказаться выше». После общения с ними вы можете чувствовать себя глупо или приниженно.

4. Вечные обороняющиеся и страдальцы

Люди с заниженной самооценкой, постоянно жалующиеся или провоцирующие конфликты. Это также профессиональные «спасатели» и жертвы, которые редко приносят позитив и энергию в общение.

Почему одни быстрее восстанавливаются, а другие нет

Всё зависит от личностных «настроек»:

Самооценка — чем выше, тем легче отгородиться от токсичного собеседника.

Эмоциональный интеллект — способность осознавать и регулировать свои реакции.

Навыки защиты личных границ — умение сказать «нет» и ограничивать контакт.

«Часто страдают люди, воспитанные в духе «ты обязан выслушивать проблемы других, помогать всегда, жертвуя собой». Они с детства живут в такой обстановке и не видят в этом угрозы», — говорит Макарова.

Физическое состояние также играет роль: усталость, голод, болезнь делают сопротивление токсичному влиянию сложнее.

Пять правил самозащиты при общении с «вампиром»

1. Подготовьтесь заранее

Мысленно смоделируйте возможные манипуляции собеседника. Осведомленность помогает защититься.

2. Анализируйте мотив, а не эмоции

Следите, зачем человек делится негативом. Это снижает вашу эмоциональную вовлеченность.

3. Включайте «стеклянную перегородку»

Отстраненное слушание помогает снизить влияние чужих эмоций. Представьте, что между вами и собеседником прозрачная стена.

4. Ограничивайте время

Четко обозначайте рамки: «У меня есть 10 минут», «Я спешу, скажи самое главное». Сокращение времени снижает интерес «вампира».

5. Задавайте вопросы о рефлексии

Переведите акцент на собеседника: «Что ты планируешь с этим делать?» или «Как видишь решение проблемы?» Это помогает вам выйти из токсичного диалога.

Как восстановить силы после «атаки»

Если вы всё же подверглись эмоциональному воздействию, важно быстро вернуть себе ресурс.

Используйте копинг-стратегии — сознательные действия для снятия стресса.

Сделайте что-то приятное: выпейте воду, приготовьте кофе, погладьте питомца.

Проговорите про себя: «Это чужие разговоры, это не моё. У меня своя жизнь и свои решения».

Главный вывод

Ощущение «энергетического вампиризма» — это сигнал о нарушении ваших личных границ. Защищать их — не эгоизм, а необходимый навык психической гигиены. Он позволяет сохранять силы для важных людей и собственной жизни.