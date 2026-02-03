Гены решают больше, чем мы думали: учёные раскрыли тайну долголетия

Учёные из Научного института Вейцмана провели исследование, которое существенно меняет представления о влиянии генов на продолжительность жизни. Новые данные показывают, что наследственные факторы могут объяснять до 50–55% различий в том, сколько живут люди, тогда как ранее считалось, что их вклад значительно скромнее. Результаты работы опубликованы в престижном журнале Science, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Ранее оценка генетического влияния была занижена

До сих пор научное сообщество считало, что генетика влияет лишь на 10–25% различий в долголетии. Основными причинами занижения оценки были:

Методологические ограничения исследований — многие работы не разделяли смерти, связанные с биологическим старением, и смерти по внешним причинам (несчастные случаи, инфекции, неблагоприятные экологические условия).

Ограниченные выборки — предыдущие исследования часто использовали небольшие группы людей или не учитывали индивидуальные особенности близнецов, выросших раздельно.

Эти факторы препятствовали точному определению наследуемости продолжительности жизни.

Как проводилось новое исследование

Для более точной оценки ученые использовали данные трёх крупных регистров близнецов из Швеции и Дании, включая уникальную базу близнецов, которые выросли в разных семьях.

Основные шаги работы:

Анализ статистики близнецов — сравнение продолжительности жизни людей с одинаковым генетическим набором в разных условиях. Учёт внешней смертности — разработка математической модели с использованием «виртуальных двойников», позволяющей исключить случаи смерти, не связанные напрямую с процессами старения. Пересчёт наследуемости — после корректировки влияние генов оказалось почти вдвое выше, чем считалось ранее.

Новые выводы о механизмах старения

Результаты исследования открывают ряд важных инсайтов:

Генетические механизмы старения реально существуют и могут быть идентифицированы.

Высокая наследуемость долголетия согласуется с данными о других сложных человеческих признаках и результатами экспериментов на животных моделях.

Ранее считалось, что образ жизни и условия окружающей среды определяют продолжительность жизни почти полностью, однако теперь ясно, что гены играют не менее значимую роль.

Значение для науки и медицины

Ученые подчёркивают, что открытие не умаляет важности образа жизни, но создаёт новые возможности для:

Изучения биологии старения — понимания генетических факторов, ускоряющих или замедляющих старение.

Поиска «генов долголетия» — идентификации вариантов генов, способных продлевать жизнь и улучшать её качество.

Разработки новых терапий — потенциального влияния на возрастные заболевания и поддержание здоровья на поздних этапах жизни.

По словам авторов работы, новые данные позволяют пересмотреть подходы к исследованиям старения и подчеркнуть, что изучение генетических механизмов долголетия становится не только актуальным, но и перспективным направлением современной медицины.