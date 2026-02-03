18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.44
593.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.02.2026, 08:54

Гены решают больше, чем мы думали: учёные раскрыли тайну долголетия

Новости Мира 0 489

Учёные из Научного института Вейцмана провели исследование, которое существенно меняет представления о влиянии генов на продолжительность жизни. Новые данные показывают, что наследственные факторы могут объяснять до 50–55% различий в том, сколько живут люди, тогда как ранее считалось, что их вклад значительно скромнее. Результаты работы опубликованы в престижном журнале Science, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Ранее оценка генетического влияния была занижена

До сих пор научное сообщество считало, что генетика влияет лишь на 10–25% различий в долголетии. Основными причинами занижения оценки были:

  • Методологические ограничения исследований — многие работы не разделяли смерти, связанные с биологическим старением, и смерти по внешним причинам (несчастные случаи, инфекции, неблагоприятные экологические условия).

  • Ограниченные выборки — предыдущие исследования часто использовали небольшие группы людей или не учитывали индивидуальные особенности близнецов, выросших раздельно.

Эти факторы препятствовали точному определению наследуемости продолжительности жизни.

Как проводилось новое исследование

Для более точной оценки ученые использовали данные трёх крупных регистров близнецов из Швеции и Дании, включая уникальную базу близнецов, которые выросли в разных семьях.

Основные шаги работы:

  1. Анализ статистики близнецов — сравнение продолжительности жизни людей с одинаковым генетическим набором в разных условиях.

  2. Учёт внешней смертности — разработка математической модели с использованием «виртуальных двойников», позволяющей исключить случаи смерти, не связанные напрямую с процессами старения.

  3. Пересчёт наследуемости — после корректировки влияние генов оказалось почти вдвое выше, чем считалось ранее.

Новые выводы о механизмах старения

Результаты исследования открывают ряд важных инсайтов:

  • Генетические механизмы старения реально существуют и могут быть идентифицированы.

  • Высокая наследуемость долголетия согласуется с данными о других сложных человеческих признаках и результатами экспериментов на животных моделях.

  • Ранее считалось, что образ жизни и условия окружающей среды определяют продолжительность жизни почти полностью, однако теперь ясно, что гены играют не менее значимую роль.

Значение для науки и медицины

Ученые подчёркивают, что открытие не умаляет важности образа жизни, но создаёт новые возможности для:

  • Изучения биологии старения — понимания генетических факторов, ускоряющих или замедляющих старение.

  • Поиска «генов долголетия» — идентификации вариантов генов, способных продлевать жизнь и улучшать её качество.

  • Разработки новых терапий — потенциального влияния на возрастные заболевания и поддержание здоровья на поздних этапах жизни.

По словам авторов работы, новые данные позволяют пересмотреть подходы к исследованиям старения и подчеркнуть, что изучение генетических механизмов долголетия становится не только актуальным, но и перспективным направлением современной медицины.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь