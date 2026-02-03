Названо природное средство для улучшения памяти и концентрации

Исследователи из Великобритании обнаружили, что комбинация эфирных масел способна заметно улучшать внимание и память у здоровых людей. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, и они открывают новые горизонты в изучении естественных методов повышения когнитивных функций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Как проходило исследование

В эксперименте приняли участие 90 добровольцев, которых случайным образом разделили на три группы:

Первая группа выполняла когнитивные задания в комнате с комбинированным ароматом эфирных масел.

Вторая группа находилась в помещении с запахом шалфея — растения, давно известного своим положительным влиянием на память.

Третья группа проходила тесты в комнате с обычным, очищенным воздухом.

При этом участники не знали, что запахи являются частью исследования, что позволяло исключить эффект плацебо.

Результаты, которые удивили ученых

Наибольшие успехи в управлении рабочей памятью, запоминании слов и выполнении сложных вычислений показали участники первой группы, то есть те, кто вдыхал смесь масел. Они также отмечали ниже уровень усталости после тестов.

Измерения мозгового кровотока с помощью ближней инфракрасной спектроскопии показали, что комбинированный аромат усиливает метаболическую активность мозга, причем эффект был сильнее, чем у группы, где использовался только шалфей.

Что входило в волшебный бленд

В состав эфирной смеси вошли:

пачули

нероли

грейпфрут

кардамон

ладан

нард

розмарин

лемонграсс

Отдельные масла уже давно связывают с улучшением концентрации и эмоционального состояния, но именно сочетание этих компонентов обеспечило максимальный эффект.

Почему это работает

Авторы исследования предполагают, что синергия ароматов может усиливать работу нейронных сетей, отвечающих за память и внимание. Однако точные механизмы действия пока остаются неизвестными, и ученые планируют дальнейшие эксперименты, чтобы понять, как именно запахи влияют на мозг.