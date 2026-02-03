В Испании впервые в мире пересадили лицо донора после эвтаназии

Испанская клиника Vall d'Hebron стала первой в мире, где была выполнена частичная трансплантация лица от донора после эвтаназии. Об этом сообщает официальный сайт медучреждения, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Операция привлекла внимание мирового медицинского сообщества не только из-за уникальности метода, но и благодаря комплексному подходу: в ней участвовали около 100 специалистов различных направлений — от пластических хирургов и анестезиологов до иммунологов и психиатров.
Пересадка лица в медицине считается одной из самых технически сложных операций. Она может занимать до 24 часов непрерывной работы и включает микрохирургические вмешательства на сосудах и нервах.
Особенность этой процедуры заключалась в том, что донор сам выразил согласие пожертвовать не только органы и ткани, но и часть лица, что добавило уникальности операции.
Пациентка провела в клинике около месяца после операции, где врачи наблюдали за ее состоянием и помогали адаптироваться к изменениям во внешности.
В дальнейшем женщине предстоит работа над восстановлением жизненно важных функций лица, мимики и речи. Медицинская команда подчеркнула, что реабилитация будет длительной, но крайне важной для полноценной адаптации.
Параллельно с мировыми достижениями, российские врачи также совершили уникальную операцию: в ноябре специалисты Окружного кардиологического центра в Сургуте спасли восьмилетнюю девочку с врожденным пороком сердца.
Операция позволила избежать повторных хирургических вмешательств и длительного пожизненного приема лекарств.
Медики отметили, что имплантированный клапан будет расти вместе с ребенком, что обеспечит естественное развитие сердца и позволит вести полноценную жизнь без ограничений.
Благодаря успешной операции девочка получит шанс на полноценное детство и взрослую жизнь, включая возможность иметь детей в будущем.
Врачи подчеркнули, что такие медицинские достижения открывают новые горизонты в детской кардиохирургии и значительно повышают качество жизни пациентов с врожденными сердечными пороками.
