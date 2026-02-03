18+
03.02.2026, 11:29

В Испании впервые в мире пересадили лицо донора после эвтаназии

Новости Мира 0 430

Испанская клиника Vall d'Hebron стала первой в мире, где была выполнена частичная трансплантация лица от донора после эвтаназии. Об этом сообщает официальный сайт медучреждения, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Pixabay / marionbrun
© Pixabay / marionbrun

Операция привлекла внимание мирового медицинского сообщества не только из-за уникальности метода, но и благодаря комплексному подходу: в ней участвовали около 100 специалистов различных направлений — от пластических хирургов и анестезиологов до иммунологов и психиатров.

Сложность процедуры

Пересадка лица в медицине считается одной из самых технически сложных операций. Она может занимать до 24 часов непрерывной работы и включает микрохирургические вмешательства на сосудах и нервах.

Особенность этой процедуры заключалась в том, что донор сам выразил согласие пожертвовать не только органы и ткани, но и часть лица, что добавило уникальности операции.

Реабилитация пациента

Пациентка провела в клинике около месяца после операции, где врачи наблюдали за ее состоянием и помогали адаптироваться к изменениям во внешности.

В дальнейшем женщине предстоит работа над восстановлением жизненно важных функций лица, мимики и речи. Медицинская команда подчеркнула, что реабилитация будет длительной, но крайне важной для полноценной адаптации.

Уникальная операция в Сургуте: спасение восьмилетней девочки

Параллельно с мировыми достижениями, российские врачи также совершили уникальную операцию: в ноябре специалисты Окружного кардиологического центра в Сургуте спасли восьмилетнюю девочку с врожденным пороком сердца.

Преимущества новаторской процедуры

Операция позволила избежать повторных хирургических вмешательств и длительного пожизненного приема лекарств.

Медики отметили, что имплантированный клапан будет расти вместе с ребенком, что обеспечит естественное развитие сердца и позволит вести полноценную жизнь без ограничений.

Перспективы на будущее

Благодаря успешной операции девочка получит шанс на полноценное детство и взрослую жизнь, включая возможность иметь детей в будущем.

Врачи подчеркнули, что такие медицинские достижения открывают новые горизонты в детской кардиохирургии и значительно повышают качество жизни пациентов с врожденными сердечными пороками.

1
0
0
