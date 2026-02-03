Цыганский гипноз: на каких людей он никогда не действует

В обществе до сих пор ходят слухи о том, что цыгане якобы владеют особой техникой гипноза, способной выманить деньги и драгоценности практически у любого прохожего. Но эксперты уверяют: есть люди, для которых подобное воздействие абсолютно бесполезно, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube

Опасность не в гипнозе, а в психологии

Часто жертвы уличного мошенничества думают, что на них подействовал гипноз. На самом деле специалисты утверждают, что речь идет не о магии, а о психологическом давлении.

Мошенники создают сильный эмоциональный напор, внушают жертве определенные установки и заставляют временно терять критическое мышление. В результате человек совершает необдуманные действия — отдаёт деньги, украшения или согласие на сомнительные сделки.

Таким образом, эффект «гипноза» чаще всего — результат манипулятивных техник, а не сверхъестественных способностей.

Кто стоит вне досягаемости мошенников

Эксперты выделяют несколько категорий людей, которые практически не поддаются уличным манипуляциям:

Скептики и критики . Те, кто постоянно ведет внутренний диалог и анализирует происходящее, не поддаются внушению. Их привычка к критическому мышлению делает любые попытки манипуляции бесполезными.

Люди в состоянии алкогольного опьянения . Парадоксально, но мозг человека, находящегося под действием алкоголя, зачастую не реагирует на психологические уловки мошенников.

Люди с необычным психическим восприятием мира. У них особая форма восприятия, из-за которой стандартные техники психологического давления не работают.

Простые меры защиты

Не стоит забывать, что мошенникам нужно всего несколько минут для того, чтобы «включить» психологическое давление. Поэтому самая надежная защита — избегать общения с подозрительными людьми на улице. Чем меньше контакта, тем ниже риск попасть под манипуляции.

Итак, миф о «цыганском гипнозе» оказывается значительно преувеличенным. В реальности речь идет о техниках психологического давления, а защита от них доступна каждому: критическое мышление, осторожность и умение вовремя прервать контакт — вот лучшие щиты от уличных мошенников.