Миф о «чистой» речи СССР рухнул: мат процветал и тогда, и сейчас

Распространенное мнение о том, что в советские времена люди говорили чище и матерились меньше, оказалось не более чем мифом. Доктор филологических наук, профессор Анатолий Баранов, соавтор книги «Запретные слова. Заметки лингвистов о русском мате», в интервью Газете.Ru утверждает, что мат в СССР был столь же распространен, как и сейчас, сообщает Lada.kz.

Фото из личного архива

«Это абсолютная мифология», — отмечает эксперт. Он подчеркивает, что, несмотря на цензуру в советской прессе, ограничивавшую использование обсценной лексики, устная речь граждан оставалась насыщена ненормативными словами.

Цензура в печати не изменила устной культуры

По словам Баранова, ограничения в печати и прессе действительно существовали: обсценная лексика не могла появляться в газетах, журналах и книгах, как это было и при царизме. Но запреты не могли полностью остановить распространение мата в повседневной жизни. «Устная культура всегда находила свои пути», — отмечает профессор.

Он рассказывает, что наблюдал это на собственном опыте: даже в условиях запретов, ребенок неизбежно сталкивался с ненормативной лексикой в школе, во дворе и среди сверстников.

Мат как часть жизни: тогда и сейчас

Филолог подчеркивает, что мат всегда был частью устной культуры, и сфера его использования была широка.

«Ребенок, ходивший в школу, обязательно усваивал определенные слова. Сегодня это происходит аналогично: интернет и социальные сети расширили доступ к лексике, но суть осталась той же», — объясняет Баранов.

Он добавляет, что отличие советской эпохи от современных времен заключалось лишь в инструментах распространения: тогда не было интернета и соцсетей, но мат активно процветал в реальной жизни.

Итог: миф о «чистой» речи разрушен

Таким образом, представление о том, что советская речь была морально чище современной, — ошибочно. Мат был неотъемлемой частью повседневного общения, и современные ограничения в интернете лишь переместили сферу его использования, не устранив сам феномен.