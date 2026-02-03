18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.44
593.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.02.2026, 15:34

Массовые казни в Китае: ликвидирована известная мафиозная династия Бай

Новости Мира 0 582

В Китае приведена в исполнение смертная казнь в отношении четырех членов семьи Бай — одной из самых известных криминальных династий, прославившейся контролем мошеннических центров в Мьянме. Об этом сообщают местные СМИ, передает Lada.kz со ссылкой на Delfi.

ФОТО: ZUMAPRESS.com | Scanpix
ФОТО: ZUMAPRESS.com | Scanpix

Семья Бай: масштаб преступной деятельности

По данным властей, династия Бай и ее сообщники управляли обширной преступной сетью, включавшей:

  • 41 закрытый комплекс, где функционировали колл-центры мошенников и казино;

  • Вооруженное формирование, подчинявшееся главе семьи;

  • Избиения и пытки внутри этих комплексов;

  • Организацию преступлений, приведших к гибели шести граждан Китая, самоубийству одного человека и многочисленным травмам и увечьям десятков жертв.

В общей сложности суд признал виновными 21 члена семьи и их сообщников за мошенничество, убийства, нанесение телесных повреждений и другие преступления.

Судебная картина: смертные приговоры и смерть главы клана

В ноябре 2025 года суд приговорил пятерых членов семьи Бай к смертной казни, включая лидера клана Бай Суочэна. Однако он умер от болезни после вынесения приговора.

На прошлой неделе Китай также казнил 11 членов другой мафиозной семьи — Мин, в рамках крупной кампании по борьбе с мошенническими операциями в Юго-Восточной Азии, жертвами которых стали тысячи китайских граждан.

Скам-центры как угроза безопасности

Скам-центры, контролируемые семьями Бай, Мин и другими кланами, представляли серьёзную угрозу:

  • Расположены преимущественно в приграничном городе Лауккай (Мьянма);

  • Использовались для управления казино, кварталами секс-индустрии и онлайн-мошенничеством;

  • На протяжении многих лет контролировали онлайн-мошенничество, делая китайских граждан частыми жертвами.

Кампания по ликвидации криминальных кланов демонстрирует решимость китайских властей бороться с транснациональными мошенническими операциями и защитить граждан от киберпреступности.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь