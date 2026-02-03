Массовые казни в Китае: ликвидирована известная мафиозная династия Бай

В Китае приведена в исполнение смертная казнь в отношении четырех членов семьи Бай — одной из самых известных криминальных династий, прославившейся контролем мошеннических центров в Мьянме. Об этом сообщают местные СМИ, передает Lada.kz со ссылкой на Delfi .

ФОТО: ZUMAPRESS.com | Scanpix

Семья Бай: масштаб преступной деятельности

По данным властей, династия Бай и ее сообщники управляли обширной преступной сетью, включавшей:

41 закрытый комплекс , где функционировали колл-центры мошенников и казино;

Вооруженное формирование , подчинявшееся главе семьи;

Избиения и пытки внутри этих комплексов;

Организацию преступлений, приведших к гибели шести граждан Китая, самоубийству одного человека и многочисленным травмам и увечьям десятков жертв.

В общей сложности суд признал виновными 21 члена семьи и их сообщников за мошенничество, убийства, нанесение телесных повреждений и другие преступления.

Судебная картина: смертные приговоры и смерть главы клана

В ноябре 2025 года суд приговорил пятерых членов семьи Бай к смертной казни, включая лидера клана Бай Суочэна. Однако он умер от болезни после вынесения приговора.

На прошлой неделе Китай также казнил 11 членов другой мафиозной семьи — Мин, в рамках крупной кампании по борьбе с мошенническими операциями в Юго-Восточной Азии, жертвами которых стали тысячи китайских граждан.

Скам-центры как угроза безопасности

Скам-центры, контролируемые семьями Бай, Мин и другими кланами, представляли серьёзную угрозу:

Расположены преимущественно в приграничном городе Лауккай (Мьянма) ;

Использовались для управления казино, кварталами секс-индустрии и онлайн-мошенничеством;

На протяжении многих лет контролировали онлайн-мошенничество, делая китайских граждан частыми жертвами.

Кампания по ликвидации криминальных кланов демонстрирует решимость китайских властей бороться с транснациональными мошенническими операциями и защитить граждан от киберпреступности.