Массовые казни в Китае: ликвидирована известная мафиозная династия Бай

В Китае приведена в исполнение смертная казнь в отношении четырех членов семьи Бай — одной из самых известных криминальных династий, прославившейся контролем мошеннических центров в Мьянме. Об этом сообщают местные СМИ, передает Lada.kz со ссылкой на Delfi.
По данным властей, династия Бай и ее сообщники управляли обширной преступной сетью, включавшей:
41 закрытый комплекс, где функционировали колл-центры мошенников и казино;
Вооруженное формирование, подчинявшееся главе семьи;
Избиения и пытки внутри этих комплексов;
Организацию преступлений, приведших к гибели шести граждан Китая, самоубийству одного человека и многочисленным травмам и увечьям десятков жертв.
В общей сложности суд признал виновными 21 члена семьи и их сообщников за мошенничество, убийства, нанесение телесных повреждений и другие преступления.
В ноябре 2025 года суд приговорил пятерых членов семьи Бай к смертной казни, включая лидера клана Бай Суочэна. Однако он умер от болезни после вынесения приговора.
На прошлой неделе Китай также казнил 11 членов другой мафиозной семьи — Мин, в рамках крупной кампании по борьбе с мошенническими операциями в Юго-Восточной Азии, жертвами которых стали тысячи китайских граждан.
Скам-центры, контролируемые семьями Бай, Мин и другими кланами, представляли серьёзную угрозу:
Расположены преимущественно в приграничном городе Лауккай (Мьянма);
Использовались для управления казино, кварталами секс-индустрии и онлайн-мошенничеством;
На протяжении многих лет контролировали онлайн-мошенничество, делая китайских граждан частыми жертвами.
Кампания по ликвидации криминальных кланов демонстрирует решимость китайских властей бороться с транснациональными мошенническими операциями и защитить граждан от киберпреступности.
