Ушла из жизни легенда советского телевидения Светлана Жильцова

На 90-м году жизни скончалась диктор и бывшая ведущая телеигры КВН Светлана Жильцова. О ее смерти сообщили в эфире Первого канала . В официальном сообщении телекомпании подчеркивалось, что не стало одной из знаковых фигур советского телевидения, чей голос и образ были знакомы нескольким поколениям зрителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Виталий Созинов / ТАСС

Сообщение о смерти без подробностей

Светлана Жильцова умерла в возрасте 89 лет. Иные обстоятельства и причины смерти не раскрываются. Представители телеканала ограничились кратким сообщением, отметив вклад телеведущей в развитие отечественного телевещания.

Карьера на Центральном телевидении

Светлана Жильцова была одной из самых узнаваемых дикторов Центрального телевидения СССР. За годы работы она вела целый ряд популярных детских и молодежных программ, среди которых «Весёлые нотки», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!» и тележурнал «Пионер». Эти передачи на протяжении многих лет формировали телевизионную культуру советской эпохи и пользовались широкой зрительской аудиторией.

Работа в КВН и сотрудничество с легендарными ведущими

Особое место в биографии Светланы Жильцовой занимает телеигра КВН. С 1961 года она вела программу вместе с режиссером Альбертом Аксельродом. Позже его сменил Александр Масляков, ставший впоследствии бессменным ведущим проекта. Жильцова работала в качестве ведущей КВН до 1972 года, оставаясь одной из ключевых фигур раннего периода существования передачи.

Образовательные проекты и уход с телевидения

Помимо развлекательных программ, Светлана Жильцова вела обучающие телепередачи по английскому языку, что в то время было редкостью для советского телевидения. С 1993 года она прекратила работу в эфире и больше не занималась телевизионной деятельностью.

Государственные награды и признание

Профессиональные заслуги Светланы Жильцовой были отмечены на государственном уровне. В 1978 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки РСФСР. В 2011 году телеведущую наградили орденом Почета — «за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность».

Память о телеведущей

Светлана Жильцова осталась в истории как одна из ярких представительниц советской телевизионной школы, чья работа оказала заметное влияние на развитие детского, молодежного и развлекательного телевидения. Ее вклад в отечественную культуру и телевещание продолжает оставаться значимым и сегодня.