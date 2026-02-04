18+
Температура воды в Каспийском море

Пляжи и базы
03.02.2026, 19:37

Солнце вышло из-под контроля: серия рекордных вспышек за 48 часов

Новости Мира 0 473

За последние двое суток Солнце произвело сразу четыре мощные вспышки высшего класса X. Такие события являются самыми сильными из возможных и способны вызывать существенные изменения в космической погоде, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Четыре вспышки за короткий промежуток времени

  • 1 февраля, 12:33 UTC — вспышка X1.0.

  • 1 февраля, 23:37 UTC — мощнейшая вспышка X8.1, которая стала самой сильной с октября 2024 года и вошла в двадцатку крупнейших за всю историю наблюдений.

  • 2 февраля, 00:36 UTC — вспышка X2.8.

  • 2 февраля, 08:14 UTC — вспышка X1.6.

Все четыре события произошли в одной активной области Солнца — группе пятен RGN 4366, которая только начинает "смотреть" в сторону Земли.

Почему это важно

По словам ученых, если группа пятен останется активной и будет усложняться, это может привести к:

  • Потокам энергичных частиц, направленных к Земле

  • Возможным корональным выбросам массы (CME) — гигантским облакам плазмы, которые Солнце выбрасывает в космос

При попадании на Землю такие выбросы способны вызывать:

  • Яркие полярные сияния, заметные даже в умеренных широтах

  • Сбои в работе спутниковых систем, связи и электросетей

Солнечный цикл и прогноз

Хотя Солнце уже прошло пик своего 11-летнего цикла активности, текущая волна вспышек демонстрирует, что звезда остается весьма энергичной.

  • 2024 год отличился серией сильных магнитных бурь и яркими полярными сияниями

  • Следующий минимум активности ожидается около 2030 года

  • Специалисты не исключают возможности новых всплесков в ближайшие годы

Вывод: Недавние вспышки показывают, что даже после пика солнечного цикла наша звезда способна удивлять и влиять на космическую среду Земли. Ученые продолжают следить за активной областью RGN 4366, которая может стать источником новых мощных событий.

