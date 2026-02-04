В Ливии убит сын Каддафи

В западной части Ливии был убит Саиф аль-Ислам Каддафи — сын бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. Инцидент произошёл в городе Зинтан. О произошедшем сообщили российские СМИ со ссылкой на Telegram-канал SHOT , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Ismail Zitouny/Reuters

Нападение в Зинтане

По данным источников, нападение произошло на территории частного дома Саифа аль-Ислама. Несколько вооружённых лиц ворвались в сад его резиденции и открыли огонь. После этого нападавшие скрылись, не оставив следов своего пребывания.

Сообщается, что в атаке участвовали четверо боевиков. Официальные ливийские власти на момент публикации не выступили с развернутыми комментариями, а детали происшествия продолжают уточняться.

Фигура с политическим прошлым

Саиф аль-Ислам Каддафи был одним из наиболее известных и публичных сыновей Муаммара Каддафи. Его нередко называли возможным преемником отца и символом «умеренного крыла» ливийского режима.

Он активно участвовал в политической жизни страны, продвигая идеи реформ и диалога с Западом. В конце 1990-х годов Каддафи-младший основал Международный фонд сотрудничества в области благотворительности, через который вел переговоры по освобождению заложников и урегулированию международных кризисов.

Именно его деятельность, по мнению аналитиков, способствовала постепенному восстановлению дипломатических и торговых отношений Ливии с рядом западных стран, включая Великобританию.

Гражданская война и плен

Во время гражданской войны в Ливии в 2011 году Саиф аль-Ислам поддержал своего отца и действующую тогда власть. После убийства Муаммара Каддафи он был захвачен вооружёнными формированиями и помещён под стражу.

По сообщениям правозащитных организаций, в период заключения Каддафи-младший подвергался жесткому обращению. Его судьба долгое время оставалась неопределённой и сопровождалась противоречивыми заявлениями различных политических сил.

Попытка вернуться в большую политику

В 2021 году Саиф аль-Ислам Каддафи неожиданно объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Ливии. Он подал документы в избирательную комиссию в городе Себха на юге страны, появившись в сопровождении адвоката.

Этот шаг вызвал резонанс как внутри Ливии, так и за её пределами. Часть общества рассматривала его кандидатуру как шанс на стабилизацию страны, другая — как попытку реванша прежнего режима.

Наследие семьи Каддафи

Муаммар Каддафи был убит 20 октября 2011 года во время штурма города Сирт. После его гибели Ливия так и не смогла восстановить устойчивую систему государственного управления, погрузившись в затяжной политический кризис.

Гибель Саифа аль-Ислама Каддафи может стать новым фактором дестабилизации и усилить напряжённость между различными политическими и военными группировками в стране.