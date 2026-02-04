В Китае запретили выпускать автомобили со скрытыми ручками

Власти Китая приняли новое правило, согласно которому автопроизводителям больше не разрешается выпускать автомобили со скрытыми или электронными дверными ручками. Решение касается всех моделей, выпускаемых на территории страны, и вступит в силу с 1 января 2027 года , сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Reshetnikov_art/Shutterstock/FOTODOM

Новые стандарты открывания дверей

Согласно опубликованным документам Министерства промышленности и информационных технологий Китая, все автомобили должны быть оснащены механическими системами открывания дверей. Исключение составляет лишь задняя дверь багажника. Кроме того, каждая дверь транспортного средства обязана иметь механизм открывания из салона, что позволит пассажирам покинуть автомобиль в экстренной ситуации без использования электроники.

Причины введения запрета

Журналисты TechCrunch отмечают, что Китай стал первой страной, которая официально обратила внимание на потенциальную опасность скрытых и электронных ручек. Ранее фиксировались случаи, когда автолюбители оказывались запертыми в своих машинах во время аварий из-за сбоев электронных систем.

Влияние на производителей

Особое внимание привлекло то, что скрытые ручки долгое время были визитной карточкой автомобилей Tesla. В то же время новые правила разрабатывались с участием совета из 40 китайских автопроизводителей, и американская компания в этот совет не входила.

Эксперты предполагают, что нововведение окажет заметное влияние на дизайн автомобилей и стимулирует производителей к поиску безопасных альтернатив для сохранения современного и минималистичного внешнего вида своих моделей.