Перепись воробьев проведут в России

С 7 по 15 февраля в России пройдет ежегодная всероссийская перепись воробьев. Об этом сообщила член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая в интервью РИА Новости, передает Lada.kz.
По словам специалиста, в переписи участвуют два вида воробьев — домовый и полевой. Она проводится дважды в год: в феврале и августе, совпадая с вторыми и третьими выходными каждого месяца. Зимняя перепись, отмечает Мостовая, особенно удобна для наблюдения, так как птицы в это время находятся на кустах, активно чирикают и еще не приступили к размножению.
Домовый воробей, который ранее был обычным «соседом» человека, в ряде стран заметно сократил численность. В России точную динамику пока оценить сложно, говорит Мостовая. Для этого необходимы данные многолетнего мониторинга, продолжительностью не менее 10–15 лет.
Она подчеркнула, что сохранение воробьев и других птиц невозможно без заботы человека. «Им нужны любовь и сочувствие, которое выражается через обоснованное влияние на места их обитания», — добавила специалист.
По данным Всероссийской переписи воробьев за зиму 2025 года, численность птиц составила почти 208 тысяч зафиксированных особей, что на 25% больше, чем в 2024 году.
Наибольшие популяции сосредоточены в крупных городах и прилегающих областях:
Санкт-Петербург
Москва и Московская область
Волгоградская область
Рязанская область
Эти данные позволяют не только следить за состоянием популяций, но и оценивать влияние экологических факторов на жизнь пернатых.
