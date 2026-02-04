13-летний мальчик четыре часа плыл по морю ради спасения матери, брата и сестры

В австралийском заливе Географ произошла удивительная история мужества: 13-летний Остин Аппельби проплыл четыре километра по бушующему морю, чтобы спасти свою семью. Об этом сообщает «Би-би-си», передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: 9News Perth

ЧП на воде: семья оказалась в ловушке шторма

Инцидент произошел в пятницу, 30 января. Остин вместе с матерью Джоанн Аппельби, 12-летним братом и восьмилетней сестрой отправились на байдарках и сапбордах исследовать залив Географ, расположенный примерно в 200 километрах южнее Перта.

Неожиданно налетел шторм, и сильные волны начали уносить семью в открытое море. Подросток сразу понял, что нужно действовать: он попытался вернуться на берег за помощью, но его каяк быстро заполнился водой.

«Я боролся с сильным волнением, а потом байдарка перевернулась миллион раз, и я так долго держался за нее, что мне показалось, будто я что-то вижу в воде, и мне стало очень страшно. Я просто повторял про себя: «Не сегодня, не сегодня, не сегодня. Я должен продолжать», — вспоминает Остин.

Четыре часа борьбы с морем

Несмотря на экстремальные условия, подросток не сдался. Он чередовал стили плавания — брасс, вольный стиль и плавание на спине. Первые два часа он держался в спасательном жилете, а следующие два пришлось преодолеть без него.

Когда Остин достиг берега, он не растерялся: пробежал около двух километров до телефона, чтобы вызвать помощь.

Спасение семьи: операция длилась два с половиной часа

В 18:00 началась поисково-спасательная операция с привлечением водной полиции, волонтеров и вертолета. Спасатели нашли Джоанн и детей на сапборде в 14 километрах от берега. К счастью, все были живы и получили необходимую помощь.

Полиция: подросток — настоящий герой

Инспектор Джеймс Брэдли охарактеризовал Остина как героя, отметив его решимость и бесстрашие. «Его смелость и решимость спасли жизнь его семьи», — подчеркнул он.

История Остина Аппельби стала примером невероятной стойкости и мужества подростка, готового рискнуть собственной жизнью ради близких.