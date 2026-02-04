18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
04.02.2026, 12:32

Врач предупредил об опасности перелета в одном предмете одежды

Новости Мира 0 366

Перелет в узкой одежде, особенно в тесных джинсах, может представлять серьезную угрозу для здоровья. Испанский специалист по неотложной медицине и гематологии Мануэль Висо в интервью изданию Diez Minutos предупредил, что такой выбор гардероба повышает риск тромбоза — состояния, при котором в венах формируются опасные сгустки крови, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: profile.ru
Фото: profile.ru

Как тесная одежда влияет на кровообращение

По словам врача, плотные джинсы сдавливают ноги и мешают нормальному венозному оттоку — процессу движения крови от нижних конечностей к сердцу. В условиях длительного сидения в самолете это приводит к застою крови, что повышает вероятность образования тромбов.

Особенно опасен тромбоз глубоких вен. Если сгусток крови оторвется, он может попасть в легкие и вызвать тромбоэмболию легочной артерии — состояние, которое потенциально может быть смертельным.

Не только джинсы: другие факторы риска

Висо отметил, что узкая одежда — лишь один из факторов риска. На образование тромбов также влияют:

  • Длительная неподвижность во время полета

  • Обезвоживание

  • Пониженное давление в салоне самолета, которое замедляет кровообращение

Эти факторы усиливают склонность крови к сгущению и делают тромбоз более вероятным.

Группы повышенного риска

Особое внимание следует уделять пассажирам из группы повышенного риска:

  • Беременные женщины — гормональные изменения и давление увеличенной матки на вены таза затрудняют отток крови от ног.

  • Люди после операций — их организм более уязвим к образованию тромбов.

  • Женщины, принимающие оральные контрацептивы — такие препараты повышают свертываемость крови, создавая дополнительный риск.

Как снизить риск тромбоза во время полета

Чтобы минимизировать опасность, врач рекомендует:

  1. Выбирать свободную одежду — не сдавливающую ноги и бедра.

  2. Двигаться во время полета — вставать и проходить несколько шагов по салону, если это возможно.

  3. Выполнять простые упражнения сидя, если вставать нельзя:

    • Сгибать и разгибать стопы

    • Поднимать носки вверх к голени

Эти движения активируют икроножные мышцы, помогая «прокачивать» кровь по венам и значительно снижая риск образования тромбов.

